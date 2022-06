Un Gala Reconnaissance honore des élèves et des étudiants de la Mauricie

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) tenait hier soir pour la toute première fois son grand Gala Reconnaissance, un événement régional ayant pour objectif de reconnaître l’importance des efforts et de la persévérance pour la réussite éducative.

L’événement, qui clôturait les 20 ans de la TREM, a mis en lumière 20 élèves et étudiants de la Mauricie qui se sont démarqués.

Souhaitant mettre en valeur différents parcours menant à la réussite éducative, la TREM a initié un « Avis de recherche » en octobre 2021, lequel a permis de sélectionner, au cours des 8 derniers mois, 20 élèves et étudiants se distinguant par leurs efforts, leurs réalisations, ou encore par leur persévérance.

Provenant de tous les territoires de la Mauricie, ces élèves et ces étudiants, âgés de 6 à 42 ans, étaient tous présents à Espace Shawinigan, accompagnés de la personne qui les avait sélectionnés, mais aussi de leurs familles et amis. Lors de cette soirée, ils ont reçu les honneurs devant une salle comble. Trophée en main, chacun est reparti avec une carte-cadeau d’une valeur de 250 $ d’un commerce ou d’une entreprise de la région.

« Bien que nous ayons eu à faire des choix et sélectionner seulement 20 lauréats, ce sont plus de 200 histoires qui nous ont été soumises, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Chacun de ces récits aurait mérité sa place au Gala, preuve que la Mauricie déborde de parcours admirables, que les élèves et les étudiants de notre région travaillent fort, et qu’ils font preuve de détermination, de résilience, d’audace et de positivisme. Nous sommes donc très heureux de pouvoir mettre en lumière 20 d’entre eux aujourd’hui », a tenu à souligner Mélanie Chandonnet, directrice générale de la TREM.

La soirée a plongé l’assistance dans des histoires toutes plus touchantes les unes que les autres. Des capsules vidéos, réalisées grâce à la complicité des proches des lauréats, ont été présentées, permettant d’ajouter une touche personnalisée à chaque histoire. Des témoignages poignants, remplis d’émotions, ont été livrés, allant jusqu’à faire verser quelques larmes.

« Elle a beaucoup de difficultés, surtout en mathématiques et en éducation physique, puis elle n’abandonnera jamais. Même si elle a des échecs, elle va toujours se relever… Léanne c’est quelqu’un de très résilient, c’est pour ça qu’elle est inspirante », a témoigné la mère de Léanne Gordon, une élève qui a plusieurs troubles d’apprentissage.

« Samuel est inspirant parce qu’il a été le premier à être accepté dans son programme avec un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme, ce qui fait qu’il est un pionnier à l’école Bel-Avenir », a quant à elle souligné l’intervenante de Samuel Bisson.

« Tous les enseignants du Québec rêvent un jour d’avoir un Antoine Quessy. C’est un élève qui est travaillant, qui est brillant, qui est perfectionniste, qui a une culture générale incroyable ! » a généreusement témoigné l’enseignant d’Antoine Quessy.

« Ma belle Noémy, je voulais juste te dire que je suis vraiment fière de toi. Tu es une battante, très très forte. Tu es passée par-dessus des choses que des gens n’auraient peut-être pas été capables de faire. Ton nom est gravé dans mon cœur, peu importe ce qu’il va arriver. Je t’aime ! » a adressé à sa fille la mère de Noémy Poulin, venant toucher directement le cœur de toute l’assistance.

L’affaire de toute la communauté

Le Gala Reconnaissance, en plus de rassembler tous les décideurs du secteur de l’éducation en Mauricie, a permis de réunir près de 250 personnes issues de divers milieux, que ce soit le milieu scolaire, communautaire, économique ou politique.

Ayant comme point commun leur grand désir de soutenir la réussite des élèves et des étudiants de notre région, certains d’entre eux ont également contribué généreusement à la réalisation de l’événement. C’est entre autres le cas de Desjardins et de Jean Boulet.

« La jeunesse est une priorité pour Desjardins. Toutes nos actions et nos implications le prouvent. Que ce soit via nos programmes de bourses ou par l’entremise notre Fonds d’aide au développement du milieu, nous désirons être présents afin de redonner le droit de rêver à notre belle jeunesse. Il était donc tout naturel pour Desjardins de s’associer à un événement qui les met en lumière d’une si belle façon », a ajouté monsieur David Bélanger, directeur de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et représentant de ses collègues pour la Mauricie.

Lauréats et lauréates du Gala Reconnaissance :

• Léanne Gordon, élève au Collège Marie-de-l’Incarnation

• Antoine Quessy, élève à l’École secondaire Val-Mauricie

• Cindy-Ann Mercier, étudiante au Centre d’études collégiales de La Tuque

• Francis Ringuette, élève à l’École primaire de Louiseville — pavillon Jean XXIII

• Guyelle Gakoula Moutombo, étudiante au Carrefour Formation Mauricie

• Alexandre Dumont, étudiant au Cégep de Shawinigan

• Anne-Sophie Lemieux, élève à l’École Chavigny

• Samuel Bisson, élève au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir

• Émy Levasseur-Côté, élève à l’École primaire Laviolette — pavillon Saint-Dominique

• Flavie Morin, élève à l’École primaire de Louiseville — Pavillon Saint-Louis

• Xavier Toussaint, étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières

• Loïc Bouffard, élève à l’École Chavigny

• David Basile-Awashish, élève à l’école des adultes de l’École forestière de La Tuque

• Majory Bourdages, élève à l’école secondaire Paul-Le Jeune

• Salomé Hubin, étudiante à l’Université de Trois-Rivières

• Alexis Cournoyer, élève à l’Académie les Estacades

• Marilie Toussaint, élève au Séminaire Ste-Marie

• Noémy Poulin, étudiante au Cégep de Trois-Rivières

• Blanche Morin, étudiante au Collège Laflèche

• François Côté, élève à Qualitech