L'UQTR se joint au réseau des chaires Jarislowsky

La Fondation Jarislowsky a approché l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour participer au développement d’un réseau de chaires sur la confiance et leadership politique.

Cinq régions du Canada seront représentées dans ce réseau qui compte sur l’UQTR, qui s’associe à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), l’Université Acadia, l’Université Trent, l’Université Lethbridge et l’Université Vancouver Island.

« L’objectif du réseau est de professionnaliser la responsabilité éthique et fiduciaire dans le service politique et public en développant une certification en matière de confiance et de leadership politique », indique le communiqué de l’UQTR.

Les programmes de formations universitaires qui pourront être créés grâce à ce nouveau réseau pancanadien seront axés sur le rôle et les responsabilités des décideurs publics.

Ils s’adresseront principalement aux étudiants qui s’intéressent à la vie publique et l’engagement social, ainsi que toute personne qui souhaite travailler un jour ou qui travaille déjà dans l’administration publique, le secteur public ou pour tout ordre de gouvernement.

« Cette marque de reconnaissance d’un grand philanthrope canadien comme M. Stephen A. Jarislowsky témoigne du dynamisme et de l’excellence de nos chercheurs qui pourront être interpellés dans le déploiement de cette chaire exceptionnelle. En comptant sur l’appui d’un partenaire de grande qualité en l’ÉNAP, qui pourra contribuer par le partage de ses expertises en gouvernance et en politique, nous aurons toutes les ressources pour participer à la création d’un programme qui répondra aux besoins de nos leaders de demain », souligne M. Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

La Fondation Jarislowsky investit 10 millions $ dans cette initiative et les universités concernées se sont engagées à trouver des fonds de contrepartie totalisant la même somme. La Banque Scotia s’implique financièrement dans le projet et d’autres partenaires envisagent de faire de même.

« La Fondation de l’UQTR est aussi un partenaire incontournable de ce projet. Par son action de mobilisation des forces et expertises de notre université, elle pourra poursuivre l’identification d’autres donateurs qui ont à cœur les enjeux de gouvernance et d’éthique dans l’espace publique », ajoute le recteur de l’UQTR.

Rappelons que la Fondation Jarislowsky a été fondée à Montréal en 1955. Elle gère aujourd’hui les portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et de dotations, de sociétés et de particuliers fortunés au Canada et à l’étranger, représentant plus de 56 milliards de dollars canadiens d’actifs.