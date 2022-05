Douance et troubles d’apprentissage : une enseignante de l’UQTR propose des outils

Pour aider les enseignants ou les autres acteurs scolaires à identifier les élèves doublement exceptionnels et leur offrir des stratégies d’apprentissage appropriées, la professeure de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Line Massé propose maintenant une série d’outils en ligne sur le site internet de l’institution d’enseignement.

Si on les appelle comme ça, c’est parce qu’ils présentent à la fois un profil de douance ou un talent inhabituel, en plus d’un trouble d’adaptation comme le TDAH ou l’autisme, ou d’un trouble d’apprentissage comme la dyslexie.

Lorsqu’un élève est doublement exceptionnel, la reconnaissance de sa douance peut être difficile pour les parents ou les enseignants si les problèmes d’apprentissage ou d’adaptation sont importants. Cela entraîne habituellement des interventions mal adaptées pour ces élèves, puisque trop axé sur leurs difficultés, sans tenir compte de leur douance.

Ces approches peuvent donc générer d’autres problèmes d’adaptation, de la frustration ou mener à la sous-performance scolaire.

« En classe et lors des suivis avec le personnel de soutien pédagogique, ces élèves ont un immense besoin d’être stimulés intellectuellement. C’est en nourrissant leurs forces et non en travaillant uniquement sur leurs difficultés qu’on arrive à les garder attentifs et motivés. Ainsi, on aide les enfants à mieux se connaître et à développer une meilleure estime de soi », explique Line Massé qui œuvre au Département de psychoéducation de l’UQTR depuis 25 ans.

Diversité d'élèves

La professeure reconnaît que le rythme d’apprentissage ne convient pas à tous les élèves d’une même classe. Les enseignants doivent de plus en plus composer avec une grande diversité d’élèves ayant des besoins particuliers et la tâche peut paraître lourde avec autant de profils différents dans un même groupe.

L’application de mesures pour les élèves doués ne viendrait toutefois pas compliquer le travail des enseignants selon la chercheuse, puisque l’ensemble des élèves d’une même classe pourrait en bénéficier.

« Dans une perspective d’éducation inclusive, l’accent doit d’abord être mis sur la différenciation pédagogique en classe afin de tenir compte des intérêts, des motivations, des préférences, des capacités et des rythmes d’apprentissage des élèves doublement exceptionnels et ceux des autres élèves de la classe. Malgré tout, plusieurs interventions qui font une différence pour les élèves doués sont simples et ne requièrent pas nécessairement plus de temps lors de la planification pédagogique. De plus, elles peuvent être utiles à l’ensemble des élèves de la classe afin de favoriser le développement de leur plein potentiel. Ainsi, on s’assure de travailler sur quatre grands axes d’action pour l’ensemble des élèves, soit le développement personnel, le soutien au rendement scolaire, le développement du potentiel et l’intégration sociale », explique Mme Massé.

Pas si rare que ça

Au Québec, cette population scolaire des élèves doublement exceptionnels n’est pas définie dans les différents documents du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Malgré cela, il ne faut pas croire qu’ils sont aussi rares qu’on pourrait le croire, selon Line Massé.

« Selon les recherches, on retrouve le même pourcentage de trouble d’adaptation, comme l’autisme ou le TDAH, ou de dyslexie, chez les élèves doués que dans la population générale. Ils sont difficiles à identifier, car leurs forces cachent leurs limitations et le contraire est aussi vrai », explique la professeure.

Afin de dépister les élèves doublement exceptionnels, plusieurs experts recommandent l’utilisation de méthodes non traditionnelles subjectives. Ces méthodes incluent notamment l’examen des productions de l’élève ou de son rendement scolaire, les autobiographies et les inventaires de caractéristiques liées à la douance ou à la double exceptionnalité.

Plusieurs exemples et outils sont offerts par la professeure Massé et son équipe au www.uqtr.ca/doublementexceptionnels, sous l’onglet « Comment les dépister et les évaluer? ».

Le site sera bonifié au cours des prochaines années grâce à de nouvelles subventions de recherche obtenues et aux partenariats établis avec de nombreux centres de services scolaires à travers la province. Il est possible de s’abonner à la page Facebook de l’équipe afin d’être tenu au courant des nouveautés (@educationdouance).

Cours en ligne gratuit

Pour approfondir les connaissances sur la douance, la professeure Line Massé propose toujours son cours en ligne gratuit intitulé « L'éducation des élèves doués ».

Ouverte à tous, cette formation contient des capsules vidéo qui visent l’acquisition de connaissances concernant les élèves doués et leur éducation afin de favoriser le développement de leur plein potentiel et leur adaptation socioaffective à l’école.

Elle s’adresse principalement aux acteurs scolaires (enseignants, directions d’école, professionnels, conseillers pédagogiques, etc.), ainsi qu’aux parents.

Pour s’inscrire et obtenir plus de détails, il suffit de consulter le www.uqtr.ca/mooc.