Le concours scolaire de la Cité de l’énergie fait plusieurs heureux

Lors de la 25e présentation du concours scolaire de la Cité de l’énergie, le 24 mai en soirée, plusieurs élèves du primaire du Centre de services scolaire de l’Énergie ont remporté des prix dans une ambiance de « retour à la normale », indique le communiqué.

« C’est un total de 105 élèves parmi 8 écoles de la région qui ont participé avec brio au concours scolaire dans le but de remporter l’un des 15 prix. Les élèves et les classes gagnantes méritent des visites gratuites à la Cité de l’énergie incluant le transport pour les groupes-classe. La valeur totale des prix offerts est de plus de 6190 $ », précise-t-on.

La thématique du concours scolaire 2022, « Mon empreinte écologique », vient appuyer l’importance de réfléchir aux actions écoresponsables que les élèves sont en mesure de poser afin de limiter leur empreinte écologique pour assurer la vitalité du monde de demain.

Les élèves étaient invités à s’interroger sur les répercussions environnementales de leurs habitudes de vie liées à la consommation d’énergie, la consommation de produits et de matières premières, les transports, la consommation d’eau et la production de déchets.

Par la réalisation de dessins, de collages, de courtes vidéos ou par la création d’un cadeau et de son emballage à partir de matières 100 % recyclées, c’est plus de 56 d’élèves qui ont participé et qui ont été sélectionnés par le comité organisateur.

Sous la responsabilité de Régis Boily, président des Amis bénévoles de la Cité de l’énergie, le comité organisateur est composé de Chantal Mélançon, conseillère pédagogique chez Récit local au Centre de services scolaire de l’Énergie, de Carole Lynch, spécialiste des arts, du personnel de la Cité de l’énergie, Mario Lachance, coordonnateur accueil et animation, Marie-Josée Roy, coordonnatrice éducation et médiation culturelle et Josiane Gravel, coordonnatrices, locations et événements. Depuis maintenant 25 ans, Les Amis Bénévoles de la Cité de l’énergie organisent des concours scolaires engagés à l’intention des élèves du Centre de services scolaire de l’Énergie.