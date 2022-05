Inauguration de la cour verte pour une école en santé

Le comité environnement des élèves de l’école secondaire des Pionniers a inauguré sa nouvelle cour verte, L’Uni Vert. « Avec sa volonté d’embellir, de verdir et de créer un endroit rassembleur, le comité travaille sur ce projet depuis l’année scolaire 2017-2018 », précise le communiqué de l’école.

Les élèves et l’équipe-école peuvent maintenant profiter d’un nouvel aménagement pour relaxer lors des pauses et aussi pour apprendre dans un contexte de classe extérieure.

Les enseignants peuvent réserver l’endroit pour donner leurs cours à l’air frais. La végétation diminue le stress et facilite les interactions, ce qui est tout à fait à propos pour un établissement scolaire.

Pendant la réalisation de ce projet commun, « les jeunes ont fait des apprentissages inestimables portant sur la gestion de projet, l’environnement et les travaux de construction. Ils ont pu agir concrètement pour lutter contre les îlots de chaleur, et par le fait même, améliorer leur milieu de vie », souligne-t-on.

Des partenaires

En compagnie de Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire, de différents partenaires et d’anciens élèves impliqués dans le comité au cours des années, Jonathan Bradley, directeur de l’école, a présenté ce projet collectif d’envergure.

Les contributions proviennent de : Fondation Richelieu de Trois-Rivières : 20 000 $ ; Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy : 10 000 $ en plus des plans et devis ; Nature Québec : 10 000 $ en plus d’un service d’accompagnement pour le projet ; Association forestière Vallée du Saint-Maurice : 500 $ ; Comité de Solidarité/Trois-Rivières : 100 $

« Le nom L’Uni Vert représente bien la mission du nouveau lieu de rassemblement qui a été pensé pour permettre à toutes les personnes fréquentant l’établissement de s’unir dans un lieu entouré de verdure. La terre qui est l’élément clé du logo rappelle que tout le monde est concerné par l’état de la planète et représente bien le côté multiculturel de l’école. L’ajout de feuillage et la prédominance de la couleur verte sont des incontournables pour représenter l’environnement qui est la base du projet de la cour », souligne l’organisation.