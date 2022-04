L’UQTR crée une nouvelle plateforme numérique pour la formation des enseignants

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lancera une plateforme numérique qui pourrait devenir une référence incontournable à la formation de la relève enseignante au Québec, indique l’institution d’enseignement.

« Le milieu de l’éducation est en constante évolution et la préparation des futurs enseignants demande une approche beaucoup plus large que la simple matière à inculquer », précise-t-on.

Appelé « RÉSEAU éducation », ce nouvel outil web sera dédié spécifiquement aux professeurs et chargés de cours de l’ensemble du réseau de l’Université du Québec (UQ) qui enseignent dans les différents départements des sciences de l’éducation.

Ils y trouveront une centaine de ressources pédagogiques allant des capsules vidéo aux applications numériques, en passant des études de cas concrètes à un site web sur l’aménagement et l’utilisation de la classe flexible pour l’enseignement universitaire.

Les thématiques abordées à travers toutes ces ressources permettront aux enseignants et futurs enseignants de porter un regard sur des enjeux actuels en éducation comme la persévérance scolaire, les méthodes d’apprentissage efficaces, le développement professionnel, la collaboration école-famille-communauté, ainsi que le bien-être à l’école.

Au-delà de la quantité des outils disponibles sur la plateforme, c’est l’approche immersive et dynamique qui plaira aux utilisateurs, selon la professeure Nadia Rousseau, responsable du projet.

« Les contenus de la plateforme permettent de recréer des contextes authentiques d’enseignement où les futurs enseignants auront à intervenir à travers une variété de médiums physiques ou virtuels en collaboration avec d’autres enseignants ou professionnels. Ils permettent également d’offrir une formation qui soutient l’interdisciplinarité à travers une diversité d’approches pédagogiques. Nous voyons donc en la plateforme RÉSEAU éducation une référence indispensable pour rendre la formation des futurs enseignants plus actuelle et plus près de la réalité du terrain », explique la professeure au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR.

Les professeurs et chargés de cours de l’ensemble du réseau de l’Université du Québec (UQ) œuvrant dans les différents départements des sciences de l’éducation peuvent consulter la plateforme dès maintenant à l’adresse www.uqtr.ca/reseau-education

Le partenariat

La mise en œuvre de la plateforme RÉSEAU éducation a été rendue possible grâce à une collaboration interuniversitaire avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université TÉLUQ et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

La contribution de près de 80 collaborateurs externes (organismes, directions d’écoles, conseillers d’orientation, enseignants, parents, élèves, etc.) a permis d’enrichir le projet à partir de situations réelles vécues dans le milieu de l’enseignement.

Le projet a reçu un financement de 483 200 $ du ministère de l’Enseignement supérieur pour les projets inédits en sciences de l’éducation visant à améliorer et diversifier l’offre de formation en enseignement.