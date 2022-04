L'UQTR reçois 38 M $ du Québec pour son nouveau pavillon

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) recevra une somme de 38,97 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction d’un pavillon de recherche sur les technologies vertes et durables, en 2023, au centre-ville de Trois-Rivières.

Le projet de l’UQTR est estimé à 46 millions de dollars. Le bâtiment visera l’autonomie énergétique et sera conçu selon un modèle de développement carboneutre.

D’une superficie totale de 3 045 m2, le pavillon sera un laboratoire de recherche et développement pour la mise au point d’innovations dans plusieurs créneaux de la transition énergétique, tels que la mobilité électrique, le transport intelligent, la culture en serre et la réduction carbone. En plus de sa vocation de recherche, le pavillon favorisera le développement de partenariats industriels tout en attirant et en retenant du personnel hautement qualifié dans les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière, précise le communiqué.

La contribution gouvernementale provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation (PSO) du ministère de l’Économie et de l’Innovation, a annoncé hier M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Après la fin des travaux de construction, le laboratoire servira à la mise en œuvre de divers projets de recherche, dont 20 de concert avec des entreprises, 20 avec la participation d’autres centres de recherche et 5 en collaboration internationale. Cette initiative permettra aussi la réalisation de 20 activités de transfert technologique et de commercialisation, la création de 30 emplois scientifiques et la participation de plus de 50 étudiants aux projets de recherche.

« Ce nouveau pavillon de recherche contribuera à la reconnaissance de la région comme plaque tournante de l’innovation en matière de transition énergétique. En favorisant la recherche collaborative avec des acteurs industriels, l’UQTR s’assure de faire rayonner notre savoir à l’international, de décarboner nos industries et de soutenir une croissance économique durable », a affirmé le ministre Pierre Fitzgibbon.

Pour M.Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières « en plus de sa vocation de recherche, le nouveau pavillon de l’UQTR favorisera l’établissement de partenariats industriels tout en attirant du personnel hautement qualifié en Mauricie, mais aussi dans le Centre-du-Québec et à Lanaudière. Il sera à l’image de l’excellence et de la force créatrice de l’Université, de la Ville de Trois-Rivières et du gouvernement du Québec. Nous sommes tous engagés dans une démarche visant la prospérité économique et le progrès social grâce au développement durable et à l’essor des technologies propres. »

Quant au recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Christian Blanchette, il soutient que « c’est un jour très important dans la vie et l’évolution de l’UQTR. Le projet de rassembler en un même lieu les domaines des sciences de l’environnement, des sciences pures et du génie figurait déjà dans nos cartons depuis près d’une décennie. En plus de constituer un outil puissant pour recruter les meilleurs talents, ce bâtiment offrira un espace d’animation scientifique et sociale. La construction du pavillon permettra de développer la recherche portant sur l’utilisation de sources d’énergie de rechange et sur l’autonomie énergétique. Ce projet a été pensé avec une volonté de contribuer à une relance du Québec qui soit verte, innovante et durable. »