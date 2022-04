Cégep de Trois-Rivières: des initiatives environnementales au département de diététique

Puisque l’environnement est au cœur des préoccupations d’une majorité de citoyens, le département de diététique du Cégep de Trois-Rivières a mis de l’avant plusieurs initiatives pour inciter les étudiants à devenir des acteurs de changements dans leur futur milieu de travail et des ambassadeurs dans la promotion de l’écocitoyenneté.

« Nous produisons beaucoup de déchets compostables et il n’était plus question pour nous de les jeter aux ordures », indique Karine Gélinas, coordonnatrice du département. C’est pourquoi des bacs à compost ont été installés au pavillon des Sciences.

Les cégépiens participent au projet. Lors des périodes en laboratoire où des aliments sont préparés, les denrées compostables sont ramassées. Une personne responsable s’occupe de les déposer dans les bacs à compost.

« Cette initiative est entrée en vigueur en 2011, et, avec le temps, nous avons développé des partenariats à l’interne avec la Jeune Coop Vision C3R pour l’utilisation du compost dans les jardins communautaires du cégep », poursuit Mme Gélinas.

La Caf-école prend le virage vert

En 2019, le département de Diététique a pris le taureau par les cornes pour la préservation de l’environnement.

« Nous avons introduit les contenants réutilisables en consigne à la Caf-école, car nous avions le souci de diminuer notre empreinte écologique en réduisant les déchets. Cette avenue s’est imposée comme étant la meilleure solution afin de ne pas avoir à racheter de contenants à usage unique en plastique ou en styromousse. La réponse de la communauté collégiale à la suite de cette initiative a été immédiate et très positive », précise Isabelle Maheux, enseignante.

La Caf-école offre depuis 2018 des options végétariennes. « Certaines journées, le même menu demeure et seulement l’aliment protéiné change », poursuit Mme Maheux.

Il n’y a plus d’emballages individuels à la Caf-école. Des boissons achetées en grands formats sont portionnées dans des contenants consignés ou servies en vrac aux clients qui apportent leur tasse.

Le Regroup-école voit le jour

le Regroup-école est né avec la préoccupation d’offrir des situations d’apprentissage aux étudiants de la première année pour diminuer l’empreinte écologique.

Depuis la session de l’hiver 2022, des aliments de qualité sont offerts en vrac aux employés et aux élèves « Les utilisateurs n’ont qu’à passer leur commande et à apporter leurs contenants lors de la distribution. On privilégie les aliments biologiques et équitables tout en favorisant les fournisseurs locaux », mentionne Marie-Hélène Laliberté-Rock, l’enseignante à l’origine du Regroup-école.

Le département de diététique ne compte pas s’arrêter là en matière de développement durable. « La prochaine étape prévue est de s’approvisionner en grande partie chez des producteurs locaux. C’est un énorme défi, mais nous voulons le relever », conclut Karine Gélinas.