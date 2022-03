Entente de principe avec les chargés de cours de l'UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Syndicat des chargés de cours de l’UQTR (SCFP 2661) ont conclu une entente de principe le 7 mars concernant le renouvellement de la convention collective. Cette entente, d’une durée de 5 ans, devra être présentée aux membres du Syndicat par l’exécutif syndical lors d’une assemblée générale prévue le 19 mars.

« C’est avec beaucoup de fierté et le sentiment du devoir accompli que nous en arrivons à cette entente de principe qui satisfait les deux parties. L’apport des chargés de cours est essentiel à la formation de nos étudiants et à la vitalité de notre communauté universitaire alors c’est pourquoi nous avions à cœur d’arriver le plus rapidement possible à une entente négociée. Je tiens à souligner l’ouverture, l’engagement et la collaboration de tous ceux et celles qui ont permis une négociation honnête, respectueuse et efficace depuis notre première rencontre, en décembre 2020 », souligne le recteur Christian Blanchette.

Le comité de négociation était composé, du côté syndical, de Carole Neill, présidente du syndicat, Lucie Lorrain, première vice-présidente, Sandra Chiasson-Desjardins, deuxième vice-présidente, André Poulin, membre du comité, et de Mario Fontaine, conseiller syndical du SCFP.

L’Université, quant à elle, était représentée par Houda Souissi, directrice du Service des relations de travail, Adel Omar Dahmane, doyen des études, Mathieu Desjardins, directeur du Service des ressources humaines, Éric Hamelin, secrétaire général, et Élisabeth Roberge, conseillère en gestion des ressources humaines.

Rappelons que la dernière convention collective venait à échéance le 31 mai 2020. L’UQTR compte actuellement plus de 850 chargés de cours parmi ses quelque 2000 membres du personnel.