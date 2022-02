Reprises des activités à la bibliothèque H.N.-Biron

Après un long congé d’activités, la bibliothèque H.N.-Biron de Nicolet revient en force avec une programmation d’activités pour les petits et les plus grands.

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire via le 819 293-6901 poste 1711 ou le [email protected]. Il est possible que certaines activités se voient reportées ou modifiées selon les mesures sanitaires gouvernementales.

Soirée Xbox ‐ Les jeudis 17 février et 17 mars 2022, 18 h

Les ados pourront se donner rendez-vous pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBOX One.

Formation sur le catalogue en ligne — vendredi 25 février, 14 h

Ce cours vous permet de vous familiariser avec le catalogue en ligne de la Bibliothèque, afin de l’utiliser à la maison et ainsi connaitre les disponibilités des livres dans le réseau.

Conférence : Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller — vendredi 11 mars, 18 h 30

Pourquoi certains périment plus vite que d’autres ? Comment décoder le fameux « meilleur avant » ? Grâce à cette conférence basée sur le premier livre de l’auteure, la péremption des aliments et leur entreposage n’auront plus de secrets pour vous, ce qui diminuera votre facture d’épicerie et le gaspillage !

Heure du conte — samedi 19 mars, 10 h 30

Sous la thématique de Pâques, venez profiter d’un moment autour du conte et d’un bricolage pour les enfants de 3 ans et plus.

Bibli des tout-petits —Les mardis 1er mars, 5 avril et 3 mai 2022, 10 h

La Bibli des tout-petits propose un moment réservé pour les parents et leurs jeunes enfants.

Pharmachien : La santé : du vrai, du moins vrai ? et du n’importe quoi ! — mardi 22 mars, 18 h 30

Le Pharmachien vous propose une rencontre à la fois scientifique et humoristique en abordant plusieurs mythes et croyances populaires. Il explique comment on peut réellement avoir un impact significatif sur sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus et du marketing douteux.

À la rescousse du chocolat — samedi 2 avril, 10 h 30

Spectacle de Pâques par Animations Clin d’œil. L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la fabrique de chocolat ! Avec l’aide des enfants, Cric-Crac devra relever plusieurs défis afin de trouver la clef qui ouvre la fabrique.

Je suis maître de ma vie » : à la découverte des trésors enfouis en soi — jeudi 6 avril, 10 h

Venez découvrir l’auteure Anne-Gaëlle Valmy, une grande passionnée de l’Humain. Kinésiologue, elle ne cesse de se perfectionner et de se former dans le domaine de l’Humain avec une approche holistique et globale. Avec son livre « Je suis maître de ma vie, la confiance en soi retrouvée, elle vous invite pour un voyage intérieur à la découverte des trésors enfouis en soi !

Manu Militari : De la parole aux actes — samedi 16 avril, 13 h 30

Venez assister à la conférence de Manu Militari qui traite de son parcours en tant qu’artiste indépendant, routard, aventurier et ancien délinquant. De l’Inde à la Syrie, du Congo au Soudan, il est à la recherche d’un sens à la vie depuis le suicide de mon père.

Rencontre d’auteur : Roxanne Bouchard — jeudi 5 mai, 18 h 30

Venez découvrir l’auteure derrière les romans de Whisky et paraboles, 5 balles dans la tête et J’t’aime encore. Discussions et explication du parcours d’idéation derrière ses livres sont au rendez-vous.