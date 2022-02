Un don de 1 050 000 $ pour fondation de l'UQTR

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vient de recevoir un don de 1 050 000 $ de la Fondation Jean-Louis-Tassé. La donation permettra notamment de soutenir la réalisation d’une salle des marchés à l’École de gestion de l’UQTR (EGUQTR).

Une somme de 750 000 $ a été allouée pour la création de cette infrastructure qui sera intégrée en périphérie du hall Gilles-Boulet du pavillon Ringuet, au cœur du campus de Trois-Rivières. De plus, 300 000 $ seront remis en bourses pour soutenir la communauté étudiante du domaine des sciences de l’administration.

La future salle des marchés Jean-Louis-Tassé, dont le lancement est prévu pour l’année universitaire 2022-2023, visera à créer un lieu qui permettra aux étudiants et au personnel enseignant, de vivre l’expérience des ressources expertes œuvrant sur les marchés financiers.

Le lieu sera équipé d’un système informatique permettant de simuler des ordres pour des produits financiers par l’entremise d’un réseau et d’un intermédiaire financier.

Avec l’acquisition de licences d’exploitation de la plateforme Refinitiv Workspace for Students, la salle des marchés Jean-Louis-Tassé de l’EGUQTR permettra aux usagers un accès aux données des marchés financiers en temps réel sur leurs propres ordinateurs, ou à partir des postes de travail qui seront installés au pavillon Ringuet. Il sera possible d’accéder à des bases de données économiques et financières des plus complètes, très utiles à l’enseignement et à la production scientifique.

Leaders en affaires

Pour M. Tassé, il est impératif de contribuer à l’émergence de jeunes universitaires appelés à devenir des leaders du monde des affaires. « L’engagement de la Fondation est de favoriser le dépassement et la persévérance du plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants du domaine des sciences de l’administration, afin de leur permettre de contribuer à l’essor économique et social du Québec. Voilà la vision portée par Jean-Louis Tassé », ont indiqué MM. Marcel Bédard, Denis Cyr et Michel Paquette, fiduciaires de la Fondation.

Le recteur de l’UQTR, M. Christian Blanchette, salue l’humanisme de M. Tassé. « Nous lui sommes très reconnaissants pour son appui financier qui favorisera l’émergence à l’UQTR des gestionnaires de demain. Entrepreneur et gestionnaire de firmes de courtage ayant eu un parcours remarquable, M. Tassé a laissé sa marque dans le monde de la finance. Par sa générosité, il contribue aujourd’hui à favoriser la formation de la relève qui, à son tour, contribuera à l’amélioration de la société. C’est tout à l’honneur de ce grand philanthrope québécois. »

La salle des marchés Jean-Louis-Tassé

« Nous sommes très fiers d’annoncer que la nouvelle salle des marchés portera le nom de ce grand philanthrope, reconnu pour ses appuis renouvelés à l’éducation et à l’entrepreneuriat québécois. C’est notre façon de lui rendre hommage pour son engagement à aider les jeunes à prendre la place qui leur revient dans le Québec de demain », souligne M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR.

Depuis 2012, la Fondation de l’UQTR a remis 171 bourses de soutien Hélène et Jean-Louis Tassé à des membres de la communauté étudiante. De plus, une somme de 250 000 $ a également été consentie en 2019 pour la réalisation du Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins. Cette ressource, située au hall Gilles-Boulet, offre de l’accompagnement entrepreneurial à la collectivité étudiante de l’UQTR.

Contribution à l’essor de l’EGUQTR

« L’appui de la Fondation Jean-Louis-Tassé contribue directement à l’essor de l’EGUQTR, notamment en lui permettant d’offrir à nos gestionnaires de demain un lieu d’études à la fine pointe des technologies. À terme, la salle des marchés Jean-Louis-Tassé offrira un environnement réaliste de simulation boursière où les usagers vivront une expérience véritable en gestion de portefeuille et d’investissements », soulignent la professeure Diane Gagné, directrice de l’EGUQTR et le professeur Théophile Serge Nomo, directeur du Département de finance et économique, l’initiateur du projet.

Afin de mener le projet à son plein potentiel, la Fondation de l’UQTR lancera prochainement une campagne de financement participatif où les personnes diplômées de l’EGUQTR seront invitées à redonner pour soutenir leur alma mater.