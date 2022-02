Augmentation du nombre d’étudiants à l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) connaît une hausse de près de 3 % des inscriptions chez les étudiants à temps complet ainsi qu’aux cycles supérieurs, en ce trimestre d’hiver 2022.

Selon les chiffres obtenus au lendemain de la date limite d’abandon de cours avec annulation des droits de scolarité, 8 438 étudiants sont inscrits à temps complet à l’UQTR. Il s’agit d’une augmentation de 2,75 % par rapport à l’hiver précédent (2021).

Une baisse de 7,27 % est observée chez les étudiants à temps partiel (5 487). En combinant ces résultats, la population étudiante totale s’élève à 13 925 personnes, ce qui constitue une légère diminution (- 1,44 %) comparativement à l’an dernier.

Le groupe d’étudiants fréquentant les cycles supérieurs s’est élargi cet hiver, avec un accroissement de 6,01 % des inscriptions au deuxième cycle et de 1,84 % au troisième cycle. Les étudiants se font toutefois moins nombreux au premier cycle, qui affiche une baisse de 3,35 %.

Les domaines d’études les plus populaires demeurent les sciences de l’administration, les sciences de la santé, les sciences de l’éducation ainsi que les sciences humaines.

Étudiants étrangers

Du côté des étudiants internationaux (incluant les résidents permanents), l’UQTR note une augmentation marquée (+ 16 %) avec 2334 inscriptions. Ils sont principalement originaires de la France, du Maroc, de l’Algérie, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Cameroun.

Au campus de Drummondville, l’UQTR maintient le cap et atteint ses cibles en y comptabilisant 1247 étudiants.

Selon une compilation récente des statistiques du trimestre dernier, 15 466 étudiants fréquentaient l’UQTR à l’automne 2021, ce qui représente une progression de 2,53 % en comparaison avec l’automne 2020.

Journées expérience UQTR

Au cours du mois de février, l’Université du Québec à Trois-Rivières tiendra des « Journées expérience » UQTR (si la situation sanitaire le permet). À l’occasion de ces événements, les futurs étudiants de certains domaines d’études pourront visiter les campus de Drummondville (12 février) et de Trois-Rivières (19 février).

Des professeurs et étudiants seront sur place pour renseigner les visiteurs. Il sera également possible de découvrir les principales installations des campus et d’effectuer une demande d’admission sans frais. À propos des Journées expériences UQTR, ou pour s’inscrire à ces activités, consultez le site : www.uqtr.ca/choisiruqtr