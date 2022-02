20 pêcheurs en herbe sur la glace au Centre Pêcheresse à Yamachiche

L’Aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Pierre accueillera ce samedi 29 janvier au Centre de pêche Pêcheresse à Yamachiche 20 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation à la pêche blanche dans le cadre d'une activité du programme Pêche en herbe.

Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.

Soulignons que l'activité offerte par l’AFC du lac Saint-Pierre a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche.

Des cadeaux pour les jeunes

Avec l'autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également une brochure éducative « La pêche blanche avec … Guliver » à chaque jeune et une aide financière pour l’achat de brimbales.

La Fondation de la faune compte initier plus de 2 300 jeunes à l’hiver 2022 par l'entremise des organismes locaux qui prennent en charge la journée Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation et la biologie du poisson, suivie d’une activité de pêche blanche supervisée.

Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 300 000 jeunes, dont 31 000 à la pêche blanche.

« L’activité de pêche blanche nous permet de rejoindre les jeunes durant la période hivernale afin de les initier à la pêche sportive. Le Québec compte plus d’un million de pêcheurs qui fréquentent et protègent les lacs et les rivières, une richesse unique de notre vaste territoire québécois. Nous souhaitons que cette journée d’initiation à la pêche permette à ces jeunes adeptes de s’ajouter aux nombreux pêcheurs québécois. Je remercie l’AFC du lac Saint-Pierre pour son engagement à faire découvrir à nos jeunes la grande nature du Québec et les plaisirs de la pêche en hiver », souligne Raphaël Dubé, gestionnaire de programmes à la Fondation de la faune du Québec.