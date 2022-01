Compétition québécoise d’ingénierie : l’UQTR remporte trois premières places

La délégation étudiante de l’École d’ingénierie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’est illustrée à l’occasion de la 37e Compétition québécoise d’ingénierie (CQI), qui s’est tenue en ligne du 20 au 23 janvier derniers.

Lors de cet événement, organisé cette année par l’UQTR, les étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières ont obtenu la première place dans trois différentes épreuves.

L’équipe formée des étudiants en génie industriel Alexis Blanchette, Justin Ferland, Matthew Fournier et Justine Tesser a terminé première à la compétition de génie-conseil. Elle a proposé une excellente solution pour optimiser le nettoyage et le traitement des résidus provenant d’étangs, un défi proposé par la Ville de Trois-Rivières.

L’UQTR s’est également démarquée lors de l’épreuve de réingénierie, avec la victoire des étudiants Antoine Jobin (génie mécanique) et Gabriel Lemire (génie industriel). Ces derniers ont réussi à démontrer leur savoir-faire technique et leur imagination, dans le but d’améliorer un configurateur de produit.

La délégation de l’UQTR a aussi obtenu une première place à la compétition de communication scientifique. Les étudiantes en génie industriel Véronique Juteau et Chloé Samuel se sont démarquées en vulgarisant le concept de jumeau numérique de façon claire et simplifiée.

Compétition canadienne

Les trois équipes de l’UQTR ayant terminé sur la première marche du podium ont obtenu leur laissez-passer pour la Compétition canadienne d’ingénierie, qui aura lieu en mars prochain à Frédéricton.

Notons que la délégation de l’UQTR a aussi obtenu une troisième place à l’épreuve de conception senior (fabrication d’un prototype) ainsi qu’à la compétition de programmation (création d’un logiciel).

L’excellente performance des étudiants de l’École d’ingénierie de l’UQTR leur a permis de terminer en deuxième place au classement général de la CQI 2022.

L’événement a regroupé plus de 300 futurs ingénieurs provenant de 13 campus du Québec. Les étudiants se sont affrontés à l’occasion de neuf compétitions distinctes, mettant à l’épreuve leurs connaissances théoriques et pratiques.