Financement de la recherche : l’UQTR connaît l’une des plus fortes croissances au pays

Le dynamisme en recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) propulse l’établissement trifluvien vers le haut de certains palmarès des universités canadiennes les plus réputées selon Research Infosource, qui publiait récemment ses rapports pour l’année 2020.

Avec 13,6 % d’augmentation du financement de sa recherche, l’UQTR se situe au 7e rang des universités canadiennes qui ont connu la croissance la plus élevée depuis le dernier recensement.

Au Québec, l’UQTR occupe la 2e position à ce chapitre et la première place parmi toutes les constituantes du réseau de l’Université du Québec (UQ).

Cette hausse se traduit par une augmentation de 3 999 000 $ en financement de la recherche à l’UQTR en 2020, ce qui porte la valeur totale de ce financement à 33,3 M$ durant cette période.

Dans la catégorie des universités considérées « majoritairement de premier cycle », cette performance positionne l’UQTR au 2e rang au Canada en termes de montants obtenus et au 3e rang au Canada en termes d’augmentation du financement en pourcentage.

Avec ces importants investissements en recherche, l’université trifluvienne occupe maintenant le 31e échelon du palmarès des universités canadiennes, toutes tailles confondues. Il s’agit d’un bond d’un échelon pour l’UQTR à ce classement, elle qui occupait le 32e rang en 2019 et le 34e rang en 2018.

« Cette amélioration constante des dernières années témoigne de la grande compétence et du travail acharné de nos professeurs et de nos étudiants chercheurs, de même que de la qualité de nos équipes œuvrant en soutien à la recherche. Les excellents résultats démontrés par Research Infosource ne font que nourrir notre volonté et notre désir de favoriser l’émergence de nouvelles unités de recherche et le recrutement de jeunes chercheurs talentueux. C’est également avec beaucoup de fierté que nous poursuivrons nos projets avec l’ensemble de nos partenaires, afin de maintenir notre rôle essentiel dans le transfert des savoirs et des expertises », souligne le recteur Christian Blanchette.