Un nouveau camp de jour en leadership interculturel à Shawinigan

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan vient de lancer les inscriptions pour un tout nouveau projet : un camp de jour en leadership interculturel pour 12 jeunes citoyens canadiens shawiniganais âgés entre 11 à 13 ans.

Ce camp de jour se tiendra pendant la semaine de relâche, soit du 28 février au 4 mars prochain.

L’objectif de ce nouveau projet est de former 12 jeunes ambassadeurs locaux aux enjeux du mieux vivre ensemble et du dialogue interculturel.

Cette expérience fournira à ces jeunes les connaissances et les compétences leur permettant d’agir concrètement dans leurs divers milieux pour promouvoir une société plus inclusive, solidaire et pacifique.

Tout au long de la semaine, ces jeunes de la collectivité seront notamment invités à vivre différentes immersions et à aller à la rencontre de diverses cultures pour en apprendre plus sur leurs réalités et leurs défis.

« Dans un contexte où Shawinigan accueille de plus en plus de personnes immigrantes, nous jugeons important de sensibiliser le plus de Shawiniganais possible, notamment les jeunes, pour faire en sorte que les années à venir soient empreintes d’ouverture. Nous sommes conscients que c’est en en mobilisant les jeunes que nous ferons en sorte que la génération de demain soit plus inclusive », raconte Marie-Claude Brûlé, directrice de l’organisme.

« Au gré des échanges, les jeunes Shawiniganais iront à la rencontre de l’autre. »

Le camp de base se situera au DigiHub Shawinigan et les activités se tiendront entre 8h et 16h.

Le coût est de 75$ par enfant pour la semaine.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire avant le 14 février prochain via le formulaire en cliquant ici.

À l’été 2022, le Service d’accueil des nouveaux arrivants prévoit déployer le projet en offrant cette fois deux semaines de camp à deux cohortes différentes.