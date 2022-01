Mandat de grève des chargés de cours : l’UQTR se dit confiante d’arriver à une entente

La direction de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a fait savoir par voie de communiqué qu’elle prend acte du mandat de moyens de pression pouvant mener à la grève qui a été récemment obtenu par le Syndicat des chargés de cours en assemblée générale.

Elle reconnaît également le recours à la grève comme un moyen occasionnellement utilisé durant des négociations de convention collective par les syndicats afin d’essayer d’établir un rapport de force.

De nombreuses rencontres de travail sont à l’horaire au cours des prochaines semaines et l’UQTR dit qu’elle entend continuer à s’investir pleinement dans le processus menant à une entente négociée, dans le cadre d’une négociation raisonnée et de discussions franches et ouvertes menées sur la base des enjeux.

À cet égard, la direction de l’UQTR réitère sa pleine et entière confiance envers le processus actuel de négociation mené en présence du conciliateur désigné par le ministère du Travail.

Outre la négociation, l’UQTR déploie actuellement ses énergies afin de permettre dans les meilleurs délais la reprise des activités en présence sur ses campus et ainsi donner l’occasion aux étudiants de sortir de leur isolement et de profiter pleinement de l’environnement hautement riche et stimulant qu’offre le milieu universitaire.

Cette reprise des activités en présence suivant tous les efforts et sacrifices consentis par les étudiants, les enseignants et les autres membres de la communauté universitaire au cours des deux dernières années est hautement souhaitée et méritée.

Nul doute que la conclusion prochaine d’une entente avec le Syndicat des chargés de cours serait bénéfique pour l’ensemble des étudiants, des enseignants et des employés qui entrevoient le retour des activités en présentiel avec beaucoup d’espoir.

Par ailleurs, l’UQTR n’accordera pas d’entrevue et ne fera aucun autre commentaire sur le sujet pour le moment afin de se concentrer sur le processus de négociation en cours et sur sa mission.