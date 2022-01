L’école Saint-Philippe à Trois-Rivières retenue pour la 2e phase de Sous les pavés

Environnement Mauricie se dit fier de confirmer sa candidature parmi les 12 leaders du Québec choisis par le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour déployer la phase 2 du projet Sous les pavés.

Après avoir réalisé une première édition dans le stationnement du Marché public de Shawinigan en 2019, c’est maintenant au tour de la cour de l’école primaire Saint-Philippe, située à Trois-Rivières, d’être ciblé par Environnement Mauricie.

Sous les pavés est un projet de déminéralisation qui permet de remplacer environ 100 m2 d’asphalte par des végétaux grâce à une mobilisation collective. L’activité sera réalisée à l’été 2022.

« On sait que les élèves veulent plus d’espaces verts dans leur cour d’école, explique la directrice générale d’Environnement Mauricie Lauréanne Daneau, et le quartier Saint-Philippe à Trois-Rivières est une place toute désignée en raison de sa proximité avec le Port de Trois-Rivières et les enjeux de qualité d’air ».

Le projet Sous les pavés accorde une importance particulière à la mobilisation du milieu, alors les idées des élèves et de la direction d’école seront au cœur du plan d’aménagement pour que l’espace déminéralisé reflète leur vision.

Sentiment d'appartenance

« Notre programme Enracinés dans nos milieux de vie permet de sensibiliser les enfants et les intervenants au développement durable et à la réduction des îlots de chaleur, mais aussi de développer un fort sentiment d'appartenance envers l'école. C’est donc avec grand bonheur que l’on se joint à Environnement Mauricie et à la démarche Sous les pavés pour ajouter l’école Saint-Philippe aux vingt-cinq écoles qui ont déjà bénéficié de ce programme », ajoute Cindy Provencher, directrice générale de Trois-Rivières durable.

Pour le directeur de l’école, Carl Beaulieu, Sous les pavés vient motiver et maximiser l’implication des élèves de Saint-Philippe et s’inscrit en concordance avec le projet Mond’Ami.

« Depuis quelques années, nous travaillons à sensibiliser les élèves à l’environnement par diverses actions et ce projet ajoute une plus-value à nos interventions » ajoute-t-il.

18 nouveaux sites déminéralisés au Québec d’ici 2024

La phase 2 du projet Sous les pavés vise à ce que les communautés développent leurs capacités d’intervention en matière de déminéralisation, pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient face aux changements climatiques.

Pour la période 2021-2024, le CEUM soutient 12 leaders dans 9 régions du Québec pour déminéraliser, à la main et de manière participative, 18 espaces publics ou à vocation communautaire vulnérable aux îlots de chaleur.

La démarche engage activement tant les propriétaires, les organisations et les entreprises locales que les citoyens à transformer collectivement des sites asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants.

La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le déploiement du programme dans les différentes communautés est rendu possible grâce au soutien financier du Groupe Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir.