Des changements dans la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles de la région

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à informer les parents d’enfants du primaire et du secondaire de nouveaux changements dans la gestion des cas positifs à la COVID-19 dans les écoles.

Plusieurs raisons amènent ces changements, notamment :

• L’assouplissement des mesures populationnelles;

• La volonté de garder les enfants en classe et ainsi réduire les effets de l'isolement au niveau de la santé psychologique et de la réussite scolaire;

• Le souhait de favoriser l’accessibilité à la vaccination des enfants à l’école;

• L’arrivée des autotests et leur distribution aux parents dans les écoles préscolaires et primaires cette semaine.

Lorsqu’il y a un cas positif à la COVID-19 dans une classe, une lettre est transmise aux parents par la direction d’école. Une surveillance des symptômes est alors recommandée à tous les enfants du groupe.

Si un enfant développe des symptômes, un dépistage devra être fait et un isolement à la maison sera requis en attendant le résultat, sinon l’enfant peut continuer d’aller à l’école. Il n’y a donc pas de retrait de la classe pour les enfants sans symptôme et la fermeture d’une classe devient une mesure exceptionnelle.

Un suivi à l’école doit être fait par le parent

Lorsqu’un enfant obtient un résultat positif à la suite d’un dépistage de la COVID-19, le parent sera contacté par la DSPRP pour annoncer le résultat et donner les recommandations nécessaires. Il sera alors demandé au parent d’informer lui-même l’école de la raison et de la durée de l’absence de l’enfant.

La DSPRP du CIUSSS MCQ tient à rappeler toute l’importance du dépistage, pour toute personne adéquatement protégée ou non. Certaines personnes ont tendance à minimiser leurs symptômes et ceux de leurs enfants et à ne pas procéder au dépistage malgré la présence de symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue intense, importante perte d’appétit et diarrhée).

En cas de doute, consultez l’outil d’auto-évaluation des symptômes de COVID-19.

Rappelons que des autotests seront également distribués cette semaine aux parents des élèves du préscolaire et du primaire pour une utilisation à la maison incluant les directives.