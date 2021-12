L’École des Grands du Cégep de Trois-Rivières remet ses premiers certificats

C’est entouré de leurs mentors que les élèves de l’École des Grands ont reçu leur certificat de participation samedi dernier des mains de la directrice, Alisha Wissanji.

Il s’agissait de la première édition de ce projet de jumelage entre des étudiants du Cégep de Trois-Rivières et des élèves du primaire.

L’objectif de l’École des Grands est d’offrir de l’aide aux devoirs, mais aussi des projets enrichissants d’éveil scientifique et informatique afin de favoriser la réussite et la persévérance scolaire.

Trois écoles primaires de la région ont embarqué dans le projet : l’École aux Deux Étangs, l’École Dollard et l’École Saint-Paul.

Chaque samedi, les élèves arrivent au cégep et commencent la journée avec un déjeuner concocté en collaboration avec le programme de Diététique du cégep. Ils participent ensuite à différentes activités où ils ont l’occasion de faire des expériences scientifiques et de profiter du matériel et des installations du cégep.

Des étudiants du cégep comme mentors

Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants du Cégep de Trois-Rivières ont levé la main pour être mentors auprès des élèves du primaire. Ceux-ci ont bénévolement donné de leur temps en plus de leurs études.

Aux dires des responsables du projet, un lien fort et une belle relation se sont créés entre les mentors et les jeunes au fil des semaines.

Ce sont les étudiants du cégep qui développaient les activités éducatives et ludiques chaque semaine et animaient les groupes.

« Ils ont pris leur rôle à cœur et ont fait preuve de beaucoup de créativité et c’est ce qui a contribué au succès du projet. Plusieurs équipes de mentors se rencontraient même durant la semaine, entre leurs cours, pour préparer des activités », mentionne Yannick Millette coresponsable du projet.

Objectifs à long terme

Il s’agissait d’une première édition pour le Cégep de Trois-Rivières. Des ajustements sont encore à apporter, mais la bonne nouvelle est que l’École des Grands se poursuivra au retour des fêtes.

Certains mentors ont déjà mentionné leur intérêt à continuer et les responsables du projet sont motivés à obtenir la participation de plus d’écoles afin d’offrir cette expérience à un plus grand nombre d’enfants.

« On espère aussi semer une graine et leur montrer que les études, c’est accessible et c’est aussi pour eux. En étant dans le cégep et en contact avec nos étudiants, ils peuvent se projeter. Mon souhait ultime serait qu’un étudiant dans ma classe dans 7-8 ans me dise qu’il a déjà participé à l’École des Grands et que ça lui a donné le goût des études. L’École des Grands ne fait pas tout, c’est un ensemble de facteurs, mais ce qu’on veut, c’est allumer quelque chose, ouvrir une porte, donner une chance de plus de les faire accrocher à l’école », explique Yannick Milette.