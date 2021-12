Comptables professionnels agréés : une étudiante de l’UQTR obtient le meilleur résultat canadien

Malgré un contexte anormal découlant de la pandémie, 170 étudiants du Département des sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont réussi l’Examen final commun (EFC) de comptables professionnels agréés (CPA) du Canada.

De ce nombre, Chloé Bourgault-Bourassa, Cloé Perreault et Francis Sénécal-Lebeuf s’inscrivent au prestigieux Tableau d’honneur canadien sur lequel figurent les 50 meilleurs résultats du Canada.

Chloé Bourgault-Bourassa devient la première étudiante de l’UQTR à obtenir la meilleure note à cette épreuve canadienne, ce qui fait d’elle la récipiendaire de la médaille d’or du Gouverneur général.

Chloé Bourgault-Bourassa est une étudiante très impliquée dans la vie du campus de l’UQTR. Elle a occupé des fonctions d’assistante de recherche et d’aide à l’enseignement, en plus de s’impliquer dans différentes activités dédiées à la communauté des sciences comptables. Chloé a d’ailleurs obtenu le Prix de l’engagement étudiant UQTR en 2019.

Elle a aussi été boursière de premier cycle de la Fondation CPA.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai appris aujourd’hui que je suis récipiendaire de la médaille d’or du Gouverneur général pour avoir obtenu le meilleur résultat au Canada à l’EFC de septembre 2021. Je tiens à remercier les enseignants du Département des sciences comptables de l’UQTR, qui m’ont permis de me dépasser sur le plan professionnel. Je suis fière d’avoir représenté l’UQTR lors de cette épreuve, qui me permet de m’approcher du titre de CPA. »

Selon Daphné Drouin, directrice des programmes de cycles supérieurs aux campus de Trois-Rivières, Drummondville et Terrebonne, il s’agit d’une réussite hors du commun.

« L’accomplissement de Chloé Bourgault-Bourassa est extraordinaire. Bien que nos étudiants se positionnent au tableau d’honneur année après année, c’est la première fois qu’une étudiante de l’UQTR obtient la pôle position de tout le Canada. Il s’agit d’un exploit remarquable. Évidemment, nous soulignons également la résilience et la persévérance de tous nos étudiants qui, depuis le début de la pandémie, gardent le cap sur leurs études tout en gérant une multitude de contraintes. Aujourd’hui, tous leurs efforts sont enfin récompensés. Nous sommes évidemment extrêmement fiers de leur réussite à cette importante étape menant à l’exercice de notre profession de CPA. »

Le professeur Nicolas Blais, directeur des programmes de cycles supérieurs aux campus de Longueuil, renchérit sur l’excellence des résultats obtenus par les étudiants.

« Nous sommes évidemment très fiers de tous nos étudiants, qui nous ont fait confiance pour les guider vers la réussite. Nous soulignons l’excellence de nos 170 étudiants qui font partie des 1230 Québécois ayant réussi l’EFC, dans un contexte particulier d’enseignement principalement à distance. En plus de la performance exceptionnelle de Chloé Bourgault-Bourassa, nous tenons à réitérer nos plus sincères félicitations à Francis Sénécal-Lebeuf et Cloé Perreault, respectivement de nos campus de Longueuil et de Trois-Rivières, ainsi qu’à l’ensemble de nos étudiants. »