Inauguration du parc-école les Terrasses : 325 élèves en profitent

Les quelque 325 élèves de l’école les Terrasses ont de quoi se réjouir, car depuis le début de l’année scolaire, ils profitent d’un espace extérieur remodelé.

Piloté par France Beaudry, directrice de l’école, en collaboration avec le Centre de services scolaire, la Ville de Trois-Rivières et des partenaires du milieu, le projet s’est réalisé grâce à la mesure gouvernementale d’embellissement des cours d’école.

Grâce à ce nouvel aménagement, la direction de l’école entretient le goût de bouger de ses élèves et leur permet de s’approprier cet espace de jeux qui leur est consacré.

Avec l’ajout d’un module de jeu de type parcours et de deux paniers de basketball, de la réfection des deux terrains de soccer ainsi que du marquage d’un nouveau jeu sur la surface asphaltée, ce parc-école est un lieu sécuritaire et dynamique tant pour les élèves durant les heures de classe que lors des heures du service de garde.

Camps de jour

Il est de plus un des nombreux parcs utilisés par la Ville pour les camps de jour durant la période estivale.

« L’aménagement de ce parc-école est un exemple concret que les enfants sont une priorité pour notre gouvernement, souligne Jean Boulet, le député de Trois-Rivières. Il est important d’investir, non seulement dans leur éducation, mais également dans leur environnement, tout en faisant la promotion de saines habitudes de vie. En tant que député de Trois-Rivières, je suis fier de voir de tels investissements dans une école de ma circonscription. Cela pourra bénéficier aux élèves de l’école les Terrasses mais également à la communauté du secteur. »

« Cette contribution bonifie directement le milieu de vie de plusieurs centaines d’élèves, ajoute Jean Lamarche, le maire de Trois-Rivières. Ce projet d’embellissement cadre parfaitement avec les orientations de notre politique jeunesse permettant à tous les jeunes de cultiver leur plein potentiel tout en alimentant leur sentiment d’appartenance envers la Ville. »

« La cour d’école est un espace important qui permet aux élèves d’apprendre tout en jouant librement dans un environnement stimulant, créatif et sécuritaire, termine Luc Galvani, directeur général du CSS du Chemin-du-Roy. De plus, les jeunes de l’école les Terrasses bénéficient d’une cour remplie d’arbres et de verdure, des éléments fort appréciés des enfants et des adultes. »