Étoiles Pythagore de l'UQTR : 61 personnalités honorées

Les dévoilements des étoiles Pythagore, amorcés en 2019 dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), se sont terminés au cours du mois de novembre.

L’UQTR a tenu une quinzaine de cérémonies où plusieurs des 61 personnalités lauréates du prestigieux prix ont pu renouer avec leur alma mater.

Plusieurs personnes bien connues du grand public et des médias ont assisté au dévoilement de leurs étoiles au cours des dernières semaines.

Dany Dubé (analyste des matchs du Canadien de Montréal), Jean Lamarche (maire de Trois-Rivières), Éric Myles (directeur exécutif du comité olympique canadien), Jo Ann Lanneville (artiste), Richard Béliveau (chroniqueur et chercheur en oncologie), Gaston Bellemare (président fondateur du Festival international de poésie de Trois-Rivières), Daniel McMahon (ex-recteur de l’UQTR), ainsi que Guy Bertrand (ex-conseiller linguistique de la Société Radio-Canada) étaient très émus de ce geste de reconnaissance de l’Université.

Rappelons que les prix Pythagore sont remis aux diplômés d’exception de l’UQTR en raison de leurs parcours professionnels et leurs réalisations personnelles hors du commun.

Allées de la renommée

Il y a deux ans, l’UQTR avait inauguré les Allées de la renommée afin que soient affichées dans les corridors de l’Université des étoiles au nom de tous les lauréats Pythagore.

Inspiré du très célèbre Hollywood Boulevard de Los Angeles, où des étoiles sont gravées sur le trottoir en hommage à des personnalités connues, le projet des Allées de la renommée de l’UQTR se veut une façon de rappeler le passage de personnes marquantes à l’UQTR et d’inspirer ceux et celles qui aspirent à suivre leurs parcours.

Les prix Pythagore sont remis lors d’un gala qui se tient une fois tous les deux ans depuis 2005.

Six catégories de prix Pythagore sont issues des grands domaines d'études : Sciences de la santé, Sciences administratives, Sciences sociales, Sciences et génie, Arts et sciences humaines, ainsi qu’Éducation, lettres et langues.

La catégorie Pythagore relève récompense des diplômés exceptionnels âgés de 35 ans ou moins, dont le parcours se révèle déjà remarquable.