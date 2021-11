Un album thématique pour sensibiliser les jeunes aux enjeux migratoires

Le Réseau In-Terre-Actif (RITA), secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), vient de présenter le dernier-né de ses albums thématiques annuels, qui porte sur les causes et les conséquences des migrations, les obstacles aux mouvements migratoires et la justice migratoire.

Dédié aux élèves du 2e cycle du secondaire, cet outil pédagogique a pour objectif d’outiller ses lecteurs afin de déconstruire les clichés face aux migrations, pour en faire des citoyennes et citoyens avertis.

L'album thématique Comprendre pour agir : les migrations: briser les murs, construire des ponts est principalement destiné aux élèves du 2e cycle du secondaire et aborde le thème des migrations.

Il vise à :

● faire connaître les causes et les conséquences des migrations;

● permettre de mieux comprendre le droit international et la notion de justice migratoire;

● contribuer à développer un esprit d’ouverture et d’accueil par rapport aux migrations, en brisant les clichés et les préjugés.

« Aborder la thématique des migrations nous paraissait essentiel aux yeux de notre mission, qui est de sensibiliser les jeunes aux enjeux mondiaux actuels, pour en faire les citoyennes et citoyens engagés d’aujourd’hui et de demain. Les enjeux migratoires occupent de plus en plus de place, et la façon dont nous percevons ces enjeux est cruciale, surtout lorsque l’on sait que les changements climatiques pourraient contraindre plus de 200 millions de personnes à migrer d’ici 2050. Malgré cela, le traitement médiatique des migrations ne favorise pas nécessairement l’esprit d’ouverture et d’accueil de l’autre », explique Richard Grenier, directeur adjoint du Comité de Solidarité/Trois-Rivières.

Enjeux divers et variés

Les enjeux entourant les migrations sont divers et variés, et de nombreuses thématiques sont présentes à travers ce guide de 28 pages.

À destination du public scolaire, mais aussi du grand public en général, l’album aborde entre autres, et toujours dans un souci de vulgarisation, des grands concepts relatifs aux migrations, telles que le droit international et les types de migration, propose des portraits d’immigrants au Québec, traite des causes et des conséquences des migrations ou encore des murs physiques construits à travers le monde pour entraver ces migrations.

L’album est disponible en cliquant ici.