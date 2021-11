Deux nouveaux parcs-écoles pour l’école des Champs-et-Marées et la communauté

L’école des Champs-et-Marées vient d’inaugurer ses deux nouveaux parcs-écoles à ses édifices Champlain et Sainte-Marie, des installations bénéfiques dans le cadre scolaire, mais aussi pour le volet communautaire.

Depuis plusieurs années, les élèves, parents et enseignants de l’école participent à des campagnes de financement afin de recueillir les sommes nécessaires à l’amélioration de la cour d’école.

À la suite de plusieurs actions et l’implication de différents partenaires, c’est dans le cadre du Grand Défi Desjardins 2019 que le projet a pu officiellement se concrétiser.

Une cour d’école bien aménagée et sécuritaire encouragera les élèves à bouger et ainsi développer leur goût à la pratique d’activités physiques. D’ailleurs, l’aménagement des deux cours d’école viendra aussi bonifier l’offre de service des sports du programme d’éducation physique.

Le comité parc-école, qui a été créé pour cette réfection, souhaite que la pratique de l’activité physique ne se limite pas exclusivement à l’horaire scolaire. Ainsi, le comité et l’équipe-école désirent que l’aménagement devienne un projet communautaire permettant l’intégration de différentes activités d’apprentissage qui pourraient être enrichies et améliorées au fil des ans.

L’union fait la force

En plus de l’implication du Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, du ministère de l’Éducation du Québec et des municipalités de Batiscan et de Champlain, ce projet a pu se concrétiser grâce au support notable de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux et les campagnes de financement réalisées par l’école.

« Le développement de saines habitudes de vie est important tant chez les enfants que chez leurs parents, c’est pourquoi les nouvelles installations seront accessibles à toute la communauté en dehors des temps de classe, souligne Rémy St-Hilaire, le directeur de l’école des Champs-et-Marées. Je suis ravi de constater la mobilisation derrière ce projet positif pour les jeunes et les gens de nos municipalités.»