Un retour en présentiel pour les portes ouvertes des CFP Bel-Avenir et Qualitech

C’est aujourd’hui, de 17 heures à 20 heures, qu’auront lieu les portes ouvertes en présentiel des Centres de formation professionnelle Bel-Avenir et Qualitech.

Pour l’occasion, les élèves, jeunes ou adultes, les parents et la population seront invités à en apprendre davantage sur les diverses formations offertes (DEP, ASP et AEP).

Ils pourront découvrir la grande variété de programmes offerts dans les deux centres, en plus d’obtenir l’ensemble des informations concernant les préalables et les conditions d’admission. Ce sont plus de 45 formations qui sont offertes.

Les portes ouvertes sont une excellente façon d’explorer plusieurs programmes dans différents domaines connaissant une forte demande de main-d’œuvre.

C’est aussi l’occasion de se renseigner sur les possibilités de formation en formule d’alternance travail-études et en enseignement individualisé.

De plus, l’École nationale de l’horlogerie, l’Institut d’alimentation et d’hôtellerie, l’École de fonderie et l’École de l’automobile seront ouverts pour les visites.

Le port du masque est obligatoire, mais le passeport vaccinal n’est pas requis pour participer aux portes ouvertes.