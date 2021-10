Un record de près de 7 M$ amassés pour la Fondation de l’UQTR

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a recueilli près de 7 millions de dollars en 2020-2021 et il s’agit de la somme annuelle la plus élevée depuis sa création en 1986.

C’est ce que l’organisation indique dans son plus récent rapport annuel, précisant que près de 500 étudiants ont bénéficié d’un coup de pouce financier pour les aider à poursuivre leurs études et que plus de 40 professeurs et étudiants de 2e cycle ont reçu un soutien pour la recherche.

On y révèle également que 3 124 878 $ ont été investis dans la communauté. De cette somme, 44 % ont été consacrés à des chaires et projets de recherche, 30 % à des bourses, 13 % à des projets étudiants et 11 % à des infrastructures et équipements.

Les autres sommes ont été versées principalement en soutien aux étudiants.

Des impacts au-delà des murs des campus

« Les donateurs qui appuient la Fondation de l’UQTR participent à l’amélioration de l’enseignement, de la recherche et des services à la collectivité. Par leur générosité, ils contribuent à la transformation de la société et à son développement ainsi qu’à celui des régions où elle est présente », souligne Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Le directeur général de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot, précise pour sa part que les projets soutenus par la Fondation ne se limitent pas à la formation de la relève et que les impacts vont au-delà de la communauté universitaire.

« Les projets soutenus par notre Fondation permettent, entre autres, de bâtir un monde en santé et des entreprises solides, de servir la culture et d’agir pour l’environnement. Ils permettent aussi d’attirer de nombreux et grands talents dans notre région. C’est toute la société qui en bénéficie », soutient le directeur général.

Parmi les moments forts de la dernière année, mentionnons le legs testamentaire de Gerry Rochon, grâce à qui de nouvelles bourses ont vu le jour pour les étudiants-athlètes.

Projets de recherche

Par ailleurs, en plus d’avoir remis près de 1 million de dollars en bourses aux étudiants, la Fondation a soutenu une trentaine de projets de recherche et des projets étudiants.

En ce qui a trait à la recherche, la Fondation de l’UQTR a créé le Fonds d’aide à la recherche sur la COVID-19 qui, par l’octroi de bourses, permet à huit étudiants des cycles supérieurs de contribuer à la réalisation de projets dirigés par des professeurs chercheurs de l’UQTR.

Parmi les nouveaux projets soutenus par la Fondation, soulignons la création d’un guide pour repérer, dénoncer et agir, afin de venir en aide aux aînés confrontés à des situations de maltraitance organisationnelle.

Préparer la relève

Le projet Passeurs culturels à l’UQTR favorise la recherche-développement collaborative qui vise à enrichir la formation donnée aux futurs enseignants sur trois campus de l’UQTR – Trois-Rivières, Drummondville et Lanaudière – durant les années 2020 à 2023.

Les professeurs auront les outils pour intégrer les arts et la culture dans leur enseignement et enrichir le parcours et les compétences des étudiants.

Toujours dans le domaine de l’enseignement, l’éducation par la nature gagne en popularité. Pourtant, aucune formation universitaire spécifique sur le sujet n’était offerte aux étudiants des programmes du Département des sciences de l’éducation.

Le projet Éducation par la Nature soutenu par la Fondation met les apprenants en action et apporte de nouvelles solutions aux enjeux de la formation afin de bonifier l’offre aux étudiants.

Dans la catégorie des projets étudiants, mentionnons la Formule SAE, une compétition d’ingénierie unique dont le but est de concevoir et fabriquer un véhicule de course de type monoplace. L'événement qui devait avoir lieu en Californie a dû être annulé en raison de la pandémie mondiale.

La Fondation a choisi de maintenir son appui à l’équipe de l’UQTR. Celle-ci a donc pu modifier considérablement le design de sa voiture afin de la rendre entièrement électrique et tournée vers l’avenir avec l’utilisation d’une énergie renouvelable.