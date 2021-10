L’UQTR offre une nouvelle passerelle en éducation pour les diplômés cégépiens

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’associe au Cégep régional de Lanaudière (CRL) pour offrir une nouvelle passerelle en éducation qui permettra aux diplômés du programme de technique d’éducation spécialisée – Profil interculturel (351.A0) du Cégep de se voir reconnaître jusqu’à 17 crédits lors de leur inscription au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (6789) de l’UQTR, notamment offert au campus de L’Assomption.

Cette entente permettra aux étudiants d’alléger leur parcours universitaire.

Avec la venue du nouveau campus à L’Assomption en 2022, l’UQTR offrira ses formations en sciences de l’éducation dans un nouvel environnement stimulant et accueillant pour les étudiants et le personnel.

Trois programmes y seront offerts, soit le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, le certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi que le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire.

« Nous sommes heureux de contribuer au développement de la région de Lanaudière en favorisant l'accessibilité de l’enseignement universitaire. Cette nouvelle passerelle illustre l'importance de maintenir une offre académique de proximité. À ce titre, le nouveau Campus de l’UQTR à L’Assomption nous permettra d’assurer notre présence à long terme dans une région où l’éducation occupe une place de choix », souligne le recteur Christian Blanchette.

Partenariat régional

L’UQTR et le CRL sont confiants que ce nouveau cheminement saura attirer un grand nombre de candidats, qui verront plusieurs avantages à étudier dans l’environnement lanaudois.

Cette nouvelle entente renforce un partenariat déjà établi entre le CRL et l’UQTR. D’autres ententes de passerelles et de DEC-BAC sont également en vigueur entre les deux établissements, notamment en comptabilité et en soins infirmiers.

Autre partenaire de longue date de l’UQTR dans Lanaudière, le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) voit également cette nouvelle d’un bon œil.

« Cette entente est un nouveau jalon significatif. Elle s’inscrit dans la volonté du CRUL de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur sur le territoire lanaudois », souligne Pierre-Luc Bellerose, directeur général du CRUL.

Rappelons qu’à Terrebonne, L’Assomption et Joliette, l’UQTR offre en tout une dizaine de programmes dans des domaines d’études variés dont sciences comptables, sciences de la gestion, sciences infirmières, et sciences de l’éducation.