Marie-Louise Tardif se réjouit de voir 2 écoles offrir un programme d’éducation alimentaire

La députée de Laviolette−Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet Forêts), Marie-Louise Tardif, dit se réjouir de voir deux écoles de sa circonscription implanter le projet éducatif L’agroalimentaire s’invite à l’école (AAIE).

L’école de l’Énergie, de Shawinigan et l’école Notre-Dame, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, se joignent au projet pilote.

Celui-ci s’est vu octroyer une aide financière de 331 000 $ pour son déploiement. L’annonce a été faite le 7 septembre dernier par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Rappelons que l’organisme AgrÉcoles, après avoir conçu et implanté le programme AAIE à l’école Louis-de-France à Trois-Rivières, entreprend maintenant la mise en œuvre de ce projet éducatif au sein d’autres écoles primaires.

Concrètement, une partie des fonds alloués en septembre serviront à outiller et à accompagner les deux établissements de la circonscription de Laviolette−Saint-Maurice.

Première année

La première année d’implantation permettra à ces deux écoles pilotes de s’approprier le programme en pratiquant la majorité des activités qu’il comporte et en développant les partenariats nécessaires pour assurer sa pérennité.

Il convient de préciser que l’accompagnement d’AgrÉcoles vise à transférer, de manière viable et harmonieuse, les outils pédagogiques et les apprentissages acquis lors du déploiement du programme AAIE à l’école Louis-de-France.

À terme, les expériences vécues dans les écoles accompagnées permettront de tirer des apprentissages afin de consolider la mise en œuvre du programme AAIE dans plusieurs autres écoles du Québec.

« Je tiens à féliciter et à remercier les initiateurs de ces beaux projets à l’école de l’Énergie, de Shawinigan et à l’école Notre-Dame, de Notre-Dame de Mont-Carmel, souligne Mme Tardif. L’initiation à l’agriculture augmentera le niveau d’éveil environnemental, de débrouillardise et de conscience sociale de nos jeunes étudiants. De plus, l’approche éducative plus pratique permet à tous les élèves d’apprendre dans le plaisir. Quand on sait qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs et les adultes de demain, il est important d’appuyer ces projets écologiques. »