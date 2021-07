Un projet créatif pour les élèves de l’école Notre-Dame à Durham-Sud

Afin de stimuler la créativité des jeunes, ce printemps dernier, la nouvelle équipe de la SSJB (Société Saint-Jean-Baptiste) section locale de Durham-Sud/Lefebvre a soumis aux enseignants de l’école Notre-Dame de Durham-Sud un projet artistique de fin d’année.

En effet, la présidente Mélanie Poirier et Annie Gendron, une des administratrices de la SSJB, ont rencontré la directrice Maryse Fontaine afin de soumettre l’idée de faire participer les jeunes en les invitant à créer une œuvre inspirée d’un rêve. Ceux-ci devaient donc interpréter un de leur rêve sous la forme d’un dessin, d’une peinture ou d’une sculpture. La réceptivité du projet fut très positive car 48 élèves ont relevé le défi haut la main.

Afin de souligner leur effort et leur implication, l’équipe de la SSJB a remis 750 $ en prix de participation tels que des articles promotionnels de la SSJB et des exemplaires du livre Quand la poésie épouse l’art – Illusions décolorées publié par Les Éditions mp tresart. D’ailleurs, la Galerie mp tresart a eu le privilège d’accueillir quelques élèves et de les photographier avec leur dessin.

« Il s’agit d’une expérience enrichissante pour nos jeunes. L’équipe de la SSJB (section locale de Durham-Sud/Lefebvre) souhaite poursuivre cette collaboration avec l’école en présentant un nouveau projet cet automne », souligne Mélanie Poirier.