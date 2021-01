Une campagne de financement majeure pour renforcer l’esprit d’équipe

Le Collège Marie-de-l’Incarnation a lancé officiellement aujourd’hui sa campagne majeure de financement : pour renforcer l’esprit d’équipe.

L’objectif principal est d’amasser 250 000 $ pour revitaliser les installations sportives du Collège.

Comme son nom l’indique, en plus d’investir dans les infrastructures du Collège, ce projet vise à propulser le potentiel sportif et personnel de ses élèves en les encourageant à se dépasser, à demeurer actifs tout en renforçant leur sentiment d’appartenance ainsi que leur bien-être.

Les projets de cette campagne consisteront à la remise à neuf de la surface du gymnase, des vestiaires, des installations sanitaires et la construction d’un lounge.

Les nouveaux aménagements arboreront les couleurs de nos équipes sportives « Les Panthères ».

La réalisation des projets est prévue pour le début de l’année scolaire 2021-22.

Dès les premiers instants, les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières se sont jointes à la campagne à titre de grands bâtisseurs grâce à une contribution de 45 000$.

« Chez Desjardins, nous sommes tous engagés pour la jeunesse et nous voulons jouer un rôle actif dans son développement et sa réussite. Au-delà de notre soutien financier, nous désirons offrir aux jeunes un milieu stimulant pour les inciter à persévérer et se surpasser, tant dans leurs études que dans les activités sportives qu'ils pratiquent », mentionne David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

Communauté d'anciennes et d'anciens

La campagne unit une communauté tissée serrée d’anciennes et d’anciens du CMI.

En date d’aujourd’hui, c’est plus de 130 000 $ que la Fondation du Collège Marie-de-l’Incarnation a amassés pour renforcer l’esprit d’équipe.

Cette campagne pour la revitalisation des installations sportives va au-delà de l’esthétisme. Offrir un environnement moderne et adapté aux besoins actuels des élèves leur permettra de s’épanouir dans la pratique d’activités physiques ainsi que de favoriser les saines habitudes de vie.

Animé par plus de 324 ans d’histoire, le Collège désire développer un esprit d’équipe fort qui permettra de poursuivre la mission du Collège et de se propulser vers l’avenir.

Plusieurs activités de financement auront lieu au cours des prochains mois, dont LA GRANDE SOIRÉE 2021 qui se tiendra dans une formule « à la maison » le 5 février 2021.

Pour tous les détails de cette campagne majeure de financement : www.cmitr.qc.ca/campagne-majeure