Le conseil d’administration officiellement en fonction pour le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Le nouveau mode de gouvernance scolaire prend place officiellement aujourd’hui au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (CSSCDR), comme partout à travers le Québec. Le tout premier conseil d’administration est maintenant en fonction et tiendra sa première séance le mercredi 21 octobre prochain.

Pour le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani, le processus de composition du conseil d’administration s’est bien déroulé : « Nous avons reçu plusieurs candidatures de grande qualité pour siéger à notre conseil d’administration. J’ai pu constater l’intérêt des gens à s’investir dans le secteur de l’éducation. »

Un conseil d’administration composé de 15 personnes

L’organisation peut maintenant compter sur les compétences et les connaissances de 15 personnes:

Rosemarie Boucher, directrice adjointe à l’efficacité opérationnelle au centre administratif, s’ajoute aux membres du conseil d’administration à titre de membre observateur, sans droit de vote.

Un engagement important

Ces nouveaux membres seront chargés d’administrer les affaires du Centre de services scolaire dans le but d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que l’ensemble de ces 73 établissements bénéficient des conditions gagnantes pour réaliser leur mission éducative.

Selon la Loi sur l’instruction publique, les fonctions et pouvoirs de ce conseil d’administration sont :

• de s’assurer qu’un soutien adéquat est apporté aux écoles et aux centres;

• de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le Centre de services scolaire;

• de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le Centre de services scolaire.

Toute personne intéressée à en savoir davantage sur les réunions du conseil d’administration doit consulter le site Web du Centre de services scolaire : https://www.csduroy.qc.ca/renseignements-generaux/conseil-dadministration/