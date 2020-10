Le Cégep de Trois-Rivières s'ajuste à la zone rouge

Le Cégep de Trois-Rivières étant maintenant en zone rouge, des modifications aux façons de faire actuelles seront apportés afin que l’institution demeure ouverte, que les cours se poursuivent et que les services continuent d’être offerts. Les ajustements concernent principalement les activités d’enseignement et seront effectifs dès le retour de la semaine de relâche, soit le lundi 19 octobre prochain.

Pour le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, monsieur Louis Gendron, l’application rigoureuse des nouvelles consignes permettra au Cégep de Trois-Rivières de contribuer à l’effort collectif demandé afin de revenir à la normale le plus rapidement possible.

« Nous sommes conscients que cette situation apportera son lot de défis et que des efforts supplémentaires devront être déployés par l’ensemble de la communauté collégiale. Notre objectif est de prendre soin des étudiants et du personnel afin de poursuivre notre mission d’éducation et d’offrir des services de qualité à nos étudiantes et nos étudiants », précise-t-il.

Ajustements liés au passage du cégep en zone rouge

Au plan pédagogique

Les laboratoires, c’est-à-dire les classes nécessitant du matériel ou des produits particuliers, continueront de se tenir en présence. Tous les autres cours seront donnés à distance.

Cette mesure débutera le lundi 19 octobre et devrait être maintenue, à moins d’une évolution significative de la situation, jusqu’à la fin des cours le 10 décembre prochain. Des directives seront données ultérieurement quant à la période d’évaluation et de consolidation des apprentissages qui se tiendra du 11 au 23 décembre.

Les stages sont maintenus en appliquant les consignes sanitaires propres aux milieux de stages. Bien que les déplacements interrégionaux soient non recommandés, ils ne sont pas interdits. Il est donc permis de se déplacer entre les régions pour les études ou pour le travail.

Soutien et vie étudiante

Les services aux étudiants sont maintenus en présence pour les situations

urgentes, comme l'aide psychosociale, en respectant le protocole sanitaire.

Des ordinateurs portables peuvent être prêtés aux étudiants qui doivent étudier à distance et dont la situation financière est précaire. Cette mesure est offerte en collaboration avec la Fondation du cégep.

La bibliothèque demeurera ouverte pour permettre l’utilisation du comptoir de prêts et pour offrir des espaces de travail individuels. Également, les locaux et salles de travail mis à la disposition des étudiants pour leur permettre d’étudier ou de suivre un cours à distance demeurent ouverts.

Depuis le début de la présente session, les résidences sont fermées pour les visiteurs externes. Cette mesure continue de s’appliquer. Tous les matchs et entraînement des Diablos sont annulés, et ce, tant que le Cégep sera en zone rouge.

Activités de recherche

Les activités de recherche dans les trois CCTT sont maintenues en appliquant les mesures inscrites au protocole sanitaire.