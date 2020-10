Mario Paradis, nouveau président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQTR

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonce la nomination de Mario Paradis à titre de président de son conseil d’administration. Élu par les membres du conseil de l’organisme, il prend le relai d'André St-Onge, dont le mandat est venu à terme le 15 septembre dernier.

Titulaire d’un baccalauréat de l’UQTR en administration des affaires spécialisé en comptabilité, M. Paradis est aussi un ancien capitaine de la formation de hockey des Patriotes et administrateur de la Fondation depuis 2013. Il est également membre des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA) et de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A).

Un objectif: un financement plus stable

Parmi les priorités du nouveau président, il y a l’atteinte de la pleine autonomie financière de l’organisation.

« Chaque année, des projets et des idées qui ont un potentiel d’impact positif sur notre société doivent être repoussés ou abandonnés, faute de financement, explique-t-il. Avec un financement plus stable et prévisible, la Fondation sera en mesure d’appuyer davantage d’étudiants dans l’obtention de leur diplôme, de professeurs dans leurs projets de recherche, en plus de créer davantage de collaborations entre la communauté uqutérienne ainsi que les partenaires privés, publics et gouvernementaux ».

Malgré les événements des derniers mois, le président se montre optimiste face à l’atteinte de cet objectif : « Avec la qualité de nos partenaires et de notre conseil d’administration, de même que les virages entrepris ces dernières années, c’est tout à fait possible, d’autant plus que les derniers temps ont démontré l’importance de la formation et de la recherche fondamentale et appliquée pour notre société », précise-t-il.

« Il est vrai que la Fondation de l’UQTR a beaucoup progressé au cours des dernières années et qu’un nombre grandissant de donateurs nous font confiance » souligne Daniel Milot, directeur général de la Fondation.

« Cette progression est le résultat d’un travail d’équipe dont a fait partie notre président sortant, M. André St-Onge, et je l’en remercie. C’est notamment sous sa gouverne que la Fondation de l’UQTR est devenue la première fondation universitaire canadienne agréée Imagine Canada, un gage de bonne gouvernance et de transparence accrues », rappelle M. Milot.

Mario Paradis, qui a commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers (PwC), est actuellement chef de la direction financière de Mondias Produits Naturels.