Le Cégep de Trois-Rivières est prêt pour la rentrée

En vue de la reprise des activités d’enseignement qui se dérouleront, en partie, en présentiel, le Cégep de Trois-Rivières rend disponibles des outils pour appuyer les étudiants, les membres du personnel et les partenaires dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité dans le contexte de la COVID-19.

Ainsi, un protocole sanitaire rigoureux a été élaboré en respect des consignes émises par la Direction générale de la santé publique et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail.

Ce protocole vise à assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes qui fréquentent le Cégep de Trois-Rivières et en ce sens, trois points cruciaux ont fait l’objet d’une attention particulière : l’autoévaluation de son état de santé, le port du masque ou du couvre-visage ainsi que l’accès contrôlé aux deux pavillons principaux de l’institution.

Ce protocole sanitaire sera évolutif et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la Direction générale de la santé publique.

Une rentrée en mode hybride

L’enseignement pour la session d’automne se déroulera dans un contexte hybride. C’est-à-dire de l’enseignement à distance et de l’enseignement en présentiel lorsque la compétence à atteindre le nécessite.

Étant sensible à la dimension relationnelle, il est important que la relation entre les enseignants et leurs élèves soit mise de l’avant, peu importe le mode d’enseignement choisi. C’est pourquoi chaque enseignant s’assurera d’entrer en contact avec ses étudiants avant le premier cours.

Accueil des nouveaux étudiants les 18,19 et 20 août

Les nouveaux étudiants feront l’objet d’une attention toute particulière afin qu’ils puissent vivre une rentrée réussie au collégial. Afin de tenir compte des consignes sanitaires, l’accueil des nouveaux étudiants se déroulera sur trois journées (les 18, 19 et 20 août 2020). Ils pourront ainsi se familiariser avec la vie au collégial et faire la connaissance de leurs enseignants et des autres étudiants formant leur cohorte.

Des journées préparatoires pour tous

Trois journées préparatoires sont prévues à l’horaire et sont destinées à l’ensemble des étudiants (nouveaux et anciens). Ces journées préparatoires se tiendront les 21, 24 et 25 août prochains. Des ateliers et des outils d’aide pour la rentrée seront offerts en présence et à distance.

Parmi les ateliers offerts, notons la mise à niveau pour certaines matières ainsi que la façon d’utiliser les différentes plateformes d’enseignement à distance.

Avec toutes ces mesures mises en place, l’ensemble de la communauté collégiale sera fin prête pour le début des cours le 26 août.