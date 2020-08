Plan de rentrée scolaire : le CSS du Chemin-du-Roy se dit prêt, après clarification sur les ressources

Dans la foulée des annonces faites hier lors de l'actualisation du plan de la rentrée scolaire, Luc Galvani, directeur général du centre de services scolaires (CSS) du Chemin-du-Roy, estime qu'il n'y a « pas eu de grandes surprises ».

Une rencontre virtuelle avec la santé publique en juillet avait déjà préparé la direction du centre de services scolaires, notamment sur le port du masque.

Si ce plan devrait rassurer le personnel, ainsi que parents et élèves, notamment sur le port obligatoire pour les plus de 10 ans et le personnel, pour Luc Galvani, il reste encore des choses à clarifier sur l'ajout de ressources permettant l'organisation, spéciale cette année.