À l'UQTR, la session d'automne demeurera à distance

À un peu moins de quatre mois de sa rentrée automnale, l’Université du Québec à Trois-Rivières confirme que ses activités se feront essentiellement à distance. La direction, les enseignants et l’ensemble du personnel travaillent à déployer les mesures et services nécessaires pour offrir des activités d’enseignement, de recherche et de vie étudiante sécuritaires et stimulantes, malgré le contexte particulier qui marquera cette rentrée.

« La santé de tous les membres de la communauté universitaire demeure la priorité de l’Université, martèle le recteur Daniel McMahon. Les mesures de distanciation physique en place nous obligent donc à repenser nos modes de fonctionnement sur nos campus.»

C'est pourquoi l'équipe de l'UQTR planifie le futur immédiat pour favoriser le maintien d’une bonne santé et pour assurer une expérience universitaire favorisant la réussite des étudiants. Le plus gros du travail consiste ainsi à créer un environnement de recherche propice à faire avancer la science dans tous les domaines, ainsi que « pour maintenir notre soutien indéfectible à nos milieux locaux et régionaux », appuie le recteur.

Virage en ligne

L’ensemble des programmes sera offert à l’automne 2020. Près de 2000 activités d’enseignement sont d’ailleurs en cours de préparation, dont la très grande majorité seront offertes à distance.

Afin d’harmoniser ce virage vers un enseignement essentiellement en ligne, une formation intensive visant à faciliter l’adaptation d’un cours en présentiel en un cours à distance sera proposée dans les prochains jours aux enseignants. Des cliniques et communautés de pratique seront offertes, de même que des outils et des ressources matérielles.

Comme ses pairs dans les autres régions, Daniel McMahon se veut rassurant: « Nous ferons tout notre possible pour favoriser le cheminement et la réussite des étudiants. Nous avons une équipe exceptionnelle au Bureau de la pédagogie et de la formation à distance qui travaille en lien étroit avec le Département des sciences de l’éducation, le Service de la formation continue et de la formation hors campus, ainsi que le Vice-rectorat aux études et à la formation.»

L'équipe pédagogique a remporté plusieurs prix récemment pour la qualité de leur service à distance. Saluant le dévouement des professeurs, chargés de cours et employés, ainsi que la persévérance et la capacité d’adaptation des étudiants, le recteur poursuit :

« Le succès de notre virage virtuel des dernières semaines nous laisse voir les sessions d’été et d’automne avec beaucoup d’enthousiasme. »

Parce que la vie suit son cours, l’Université travaille également à maintenir et développer les différents services d’accompagnement, de recrutement et de vie universitaire. En tout respect des directives socio-sanitaires, dès que cela sera permis, l’UQTR sera prête à faire revivre ce milieu de vie universitaire si précieux, qui manque à toutes et à tous.

« Je pense que l’on peut affirmer que l’Université de demain ne sera jamais plus celle que l’on a connue. Un adversaire aussi coriace que la COVID-19 nous force à puiser au fond de nous-mêmes pour nous adapter, nous redéfinir, et même à certains égards, à nous réinventer », conclut Daniel McMahon.