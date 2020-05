Commission scolaire du Chemin-du-Roy: 48,5% des élèves seront en classe le 11 mai

Après consultation des parents d’enfants d’âge préscolaire et primaire, c’est 48,5 % des élèves qui feront un retour en classe dans les 54 établissements primaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Ce sont donc, 5 321 élèves sur 10 963 qui retourneront à l’école à compter du 11 mai prochain après 8 semaines d’arrêt.

Pour les parents qui ont décidé de garder leur enfant à la maison, du personnel assurera un soutien par de la formation à distance et un suivi hebdomadaire sera effectué.

« Toutes les équipes du centre administratif travaillent en étroite collaboration avec les directions d’école afin d’organiser un retour à l’école sécuritaire pour tous les élèves. Les parents peuvent être assurés que le réaménagement des classes et des aires de circulation respectera les mesures de distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires », de dire le directeur général, monsieur Luc Galvani.

Équipements de protection personnel et mesures sanitaires

Comme mentionné par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Commission scolaire fournira des couvre-visages à tous les membres du personnel scolaire qui en feront la demande.

De plus, grâce à une nouvelle entente avec nos fournisseurs, les écoles bénéficieront d’une augmentation des heures de service en entretien ménager, assurant ainsi le nettoyage et la désinfection plus fréquente des bâtisses.