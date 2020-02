Deux projets scolaires mauriciens en environnement et solidarité appuyés

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que, grâce aux dons collectés, l’édition 2019-2020 de son programme d’aide financière soutiendra 32 projets scolaires en environnement et en solidarité, impliquant directement 1 411 jeunes du préscolaire au collégial. Parmi eux, deux établissements des environs de Trois-Rivières sont concernés.

Répartis dans 13 régions administratives, ces projets porteront sur les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, la solidarité et le vivre-ensemble. Ils se répartiront une enveloppe totale de 21 275 $.

Tous les projets retenus ont en commun l’implication active des jeunes et un cheminement menant à des changements positifs de comportement. Les bourses octroyées varient entre 250 $ et 1 000 $ par projet.

Selon Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, « il y a dans tous les établissements scolaires du Québec des projets en or qui ne se réalisent pas, faute de financement. Nous sommes heureux de permettre la réalisation de quelques-uns de ces projets, un peu partout au Québec. Les jeunes qui y participent développent leur sensibilité sociale et environnementale et leur goût de l’engagement. De plus, ces projets ont un impact positif sur la persévérance scolaire. »