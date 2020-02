Une première cohorte du DEP en Mécanique automobile diplômée

Le 19 février dernier, les 16 élèves de la première cohorte du DEP en Mécanique automobile ATEplus du CFP Qualitech ont reçu leur attestation de réussite. Lors de la cérémonie, les enseignants, les membres de la direction ainsi que les entreprises partenaires étaient sur place afin de souligner l’accomplissement des élèves.

La grande particularité de cette cohorte vient du fait que les élèves ont été rémunérés tout au long de leur formation autant lors de leurs apprentissages en classe (60 %) qu’en entreprise (40 %). De plus, les élèves ont bénéficié de 720 heures de stage à même une entreprise de la région. La formule alternance travail-études est un modèle d’enseignement qui gagne en popularité dans notre Centre de formation professionnelle Qualitech.

La collaboration de plus de 15 concessionnaires et des ateliers indépendants de la région ont été des partenaires indéniables dans ce projet en accueillant les élèves au sein de leur organisation. Le projet a pu se réaliser grâce à une implication majeure de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), du Comité paritaire de l’automobile (CPA) et la Corporation des concessionnaires d’automobiles de la Mauricie.