Cégep de Shawinigan : les professeurs pointent le manque de ressources

Alors que les négociations dans le secteur public débutent, les professeurs du cégep de Shawinigan ont déposé une copie corrigée à leur direction des demandes de la partie patronale.

Pour Vincent Roy, du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan, il s’agit d’une action de mobilisation pour marquer le début de la négociation: « Nous avons eu accès au document contenant les demandes de nos patrons avant la période des fêtes et nous tenions à corriger collectivement cette copie. Il y a des problèmes urgents à régler dans le réseau collégial, mais le souhait de nos directions semble être plutôt d’accroître leur pouvoir de gestion. Les profs du cégep sont très déçus et leur ont décerné la note 0 », affirme-t-il.

Un réseau sous-financé

Le syndicat trouve curieux que les patrons ne proposent aucun ajout de ressources dans le réseau collégial, alors que le gouvernement affiche d’importants surplus budgétaires. « Notre réseau collégial est sous-financé depuis des années alors que notre tâche et les besoins des étudiantes et des étudiants augmentent. Nous avons dans cette négociation une occasion d’améliorer les conditions dans lesquelles nous donnons nos cours, ce qui aura un effet certain sur la réussite étudiante », poursuit Vincent Roy.

Pour Vincent Roy, il est particulièrement urgent d’améliorer les conditions de travail des enseignantes et des enseignants et de trouver des solutions à l’augmentation exponentielle des étudiantes et des étudiants en situation de handicap (EESH), qui a pour effet d’alourdir grandement la tâche enseignante. Dans le contexte actuel du marché de l’emploi, le Cégep de Shawinigan éprouve de plus en plus de difficulté à engager des enseignantes et des enseignants dans plusieurs disciplines différentes. Tout comme plusieurs autres emplois du secteur public, il faut accroître l’attractivité de la profession enseignante en améliorant ses conditions d’exercice.

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan est représenté à la table de négociation par la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), une organisation affiliée à la CSN. « Notre comité de négociation et de mobilisation ira défendre nos solutions et notre vision pour le réseau collégial. Au cours des prochaines semaines, nous expliquerons à la partie patronale de quelle manière il est possible d’améliorer nos conditions de travail et d’améliorer les conditions dans lesquelles les étudiantes et les étudiants reçoivent l’enseignement », conclut Vincent Roy.