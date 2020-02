Ce samedi 8 février, à la découverte de 45 formations

Ce samedi 8 février se déroulent les portes ouvertes des Centres de formation professionnelle Bel-Avenir et Qualitech de 11 h à 16 h. Une occasion de découvrir les locaux adaptés selon les secteurs d’enseignement, la variété de programmes offerts dans les deux centres et accéder à l’ensemble des informations concernant les préalables et les conditions d’admission.

Les portes ouvertes sont une façon concrète de découvrir la formation professionnelle et d’en savoir davantage sur les différents métiers. Dans un contexte où la rareté de main-d’œuvre est omniprésente, il est primordial de valoriser ses métiers qui sont indispensables au sein de notre société.

Actuellement, plusieurs formations ont un taux de placement de 100% et certaines débutent dès le mois d’août prochain. Voici les établissements ouverts lors des portes ouvertes : le pavillon central de Qualitech; le pavillon de l’automobile; le pavillon central de Bel-Avenir; l’école d’alimentation et d’hôtellerie et l’école nationale de l’horlogerie.