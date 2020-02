Treize numéros hauts en couleur aux Cégeps en spectacle, ce soir

La finale locale du prestigieux concours étudiant Cégeps en spectacle, sera présentée au Cégep de Trois-Rivières dès 19 h 30, ce soir au Théâtre. Les spectateurs pourront découvrir des numéros variés, enchanteurs, humoristiques qui ne laisseront pas de marbre quels que soient les goûts.

Cette année, 13 prestations seront présentées, danse, chant, art oratoire, musique et magie-humour:

• Les désaccordés - David Beaudry William Boisvert, Julien Chandonnet, Patrice Cloutier et Caroline Vasseur - Musique / Mixte;

• Charlotte Léveillé - Chant-Musique / Création;

• Viktor Simard - Danse / Mixte;

• Elyanne Desaulniers - Art oratoire – Chant / Mixte;

• Quintessence - Jacob Bisaillon, Zachary Dubé, Charles Gagnon, Vincent Janelle et Mathis Magny - Chant – Musique / Création;

• Ariane Mauger et Maryssa Plante-Corbin - Danse / Mixte;

• Uwu - Étienne Belley et Ioannis Nikoloudis - Musique / Création;

• Gabriel Lefebvre - Musique / Mixte;

• Nicolas Tardif - Magie – Humour / Création;

• Charlotte Pépin-Tanguay et Ariane Gagnon - Chant – Musique / Interprétation;

• Jordan Awashish et Wasimia Flamand-Charland - Chant – Musique / Mixte;

• Audrey Dupont - Danse / Mixte;

• Roffstoff - Benjamin Gendron, Jérémie Legault, Olivier Milette, Félix-Antoine Vautour - Chant – Musique / Création.

Le numéro gagnant recevra une bourse de 350 $ et représentera le collège lors de la finale régionale qui se déroulera au Cégep de Trois-Rivières le 21 mars prochain. La deuxième position remportera une bourse de 250 $ ainsi que le prix coup de cœur du public, une bourse de 250$.

Les billets sont en vente au cout de 7 $ auprès des participantes et des participants ainsi qu’au socioculturel (HA-1328) ou à la porte le soir de l’évènement.