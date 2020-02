Soirée Visite et explore: le Cégep de Trois-Rivières ouvre ses portes demain

Demain de 18 h à 20 h, le Cégep de Trois-Rivières ouvrira ses portes aux visiteurs pour la soirée "Visite et explore". À quelques semaines du 1er mars, date de fin du 1er tour des admissions au collégial, ceux-ci pourront visiter les programmes de façon immersive.

Pour les élèves de 5e secondaire, ce sera l’occasion de confirmer leur choix. Les élèves d’autres niveaux et les candidats envisageant un retour aux études pourront, quant à eux, explorer différentes formations.

Les pavillons des Sciences et des Humanités seront accessibles à tous. Des enseignants et des étudiants seront sur place pour échanger avec les visiteurs et répondre à leurs interrogations. À l’horaire : démonstrations, simulations, présentations de projets d’étudiants, utilisation d’équipements, etc.

Des ressources seront présentes pour informer les participants sur la vie collégiale et les activités en place de même que sur l’ensemble des services offerts à la communauté étudiante. Des visites des résidences seront aussi organisées. Tout sera mis en place pour que les futurs étudiants puissent faire

un choix éclairé.

L’accueil se fera à la porte 6 au pavillon des Humanités (rue Marguerite-Bourgeoys) et à la porte 1 au pavillon des Sciences (rue De Courval). Le stationnement sera gratuit pour l’activité. Un service de navette sera également offert entre les deux pavillons. Pour rappel, le Cégep de Trois-Rivières est un des cégeps qui offrent le plus grand choix de cheminements au Québec avec plus de 40 programmes d’études préuniversitaires, techniques et DEC-Bac alliant ingéniosité, créativité, dévouement, curiosité et leadeurship.