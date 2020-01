Au centre Bel-Avenir, une première salle de simulation virtuelle pour enrichir les apprentissages

La direction du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir et la direction générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ont dévoilé hier leur toute première salle de simulation virtuelle conçue pour favoriser l’apprentissage des élèves du DEP en Santé, assistance et soins infirmiers.

C’est l’acquisition d’un simulateur de patient (mannequin) qui est l’élément central de ce laboratoire. À l’aide d’un ordinateur relié à ce simulateur, les enseignants pourront envoyer des commandements précis à ce dernier afin qu’il puisse interagir physiquement et physiologiquement avec les élèves en situation de simulation. Par exemple, le simulateur de patient peut avoir plusieurs symptômes simultanément, amenant les élèves à poser les gestes médicaux requis tels que l’auscultation, la prise de sang et l’installation d’une sonde urinaire.

Pour Claude Lessard, président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy: « L'un de nos objectifs en formation professionnelle consiste à préparer le mieux possible nos élèves à la réalité du marché du travail. Un investissement pédagogique comme celui-ci permettra un apprentissage et une application plus réalistes et concrets pour nos élèves. »

Situations réelles

Ces investissements permettront aux enseignants d’offrir une plus-value aux élèves afin qu’ils soient davantage préparés à affronter la réalité du marché du travail.

La salle de simulation virtuelle permettra aux élèves de vivre des situations réelles, de stress dans un environnement contrôlé; d'être mieux préparés à réagir lors de certaines situations; de transférer le maximum de connaissances pendant la simulation puisqu’aucun enseignant ne les accompagne; de perfectionner leurs compétences cliniques sans danger pour les réels patients et d'avoir une rétroaction sur les simulations afin de les amener à trouver eux-mêmes les erreurs et les moyens pour de ne pas les reproduire.

Les fonctionnalités du mannequin sont les suivantes: hémodynamie; prise des signes vitaux manuelle ou sur le moniteur; mouvement respiratoire; clignement des yeux; bruits respiratoires et cardiaques normaux et anormaux audibles à l’auscultation; installation et fonctionnement d’un soluté; d’un tube nasogastrique et d’une sonde urinaire avec fluide.

« Le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir est un partenaire incontournable du CIUSSS MCQ, explique Stéphanie Despins, directrice adjointe soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et de la prévention des infections au CIUSSS MCQ. Grâce à ce partenariat, nous pouvons compter sur une relève précieuse et compétente afin d’offrir des soins et des services de qualité à l’ensemble de nos usagers, sur tout le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. La transition entre le milieu d’enseignement et les milieux de stages et de travail en sera d’autant plus facilitée. »