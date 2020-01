Nuit des idées: l'art pour parler des enjeux sociaux et environnementaux

Aborder les questions de santé environnementale et de responsabilité sociale par diverses démarches artistiques engagées, voilà ce que proposent la Galerie R3 et le groupe de recherche URAV de l’UQTR le 30 janvier prochain. Ce rendez-vous spécial s’inscrit dans la programmation de La Nuit des idées, un événement présenté simultanément dans une soixantaine de pays de la Francophonie.

C’est autour du thème "Être vivant" que cette soirée rassemblera, de 16 h à 21 h, une dizaine d’artistes, philosophes, historiens et critiques d’art dans une ambiance de réflexions, de performances créatives et de débats. Animée par Patricia Powers, cette activité permettra de voir à l’œuvre un alignement impressionnant d’artistes, dont l’écrivain et historien Paul Ardenne et l’artiste Hortense Gauthier (tous deux de France), ainsi que le philosophe Evaldo Becker pour ne nommer que ceux-là.

Sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels par l'art

Ce regroupement de praticiens et théoriciens de l’art promettra de confronter et sensibiliser les visiteurs à propos des enjeux environnementaux actuels. De plus, l’équipe de la revue Inter Art Actuel sera présente sur place afin de procéder au lancement de son plus récent numéro. « Avec cet événement, nous souhaitons exploiter plus particulièrement les croisements entre engagement éthique, responsabilité sociale et acte artistique à l’ère de l’éco anxiété. Il s’agit en quelque sorte d’une invitation à interroger l’actualité et à échanger sur ce qui nous touche tous au-delà des frontières physiques et disciplinaires », souligne Philippe Boissonnet, professeur et directeur du Groupe universitaire de recherche en arts visuels de l’UQTR (URAV).

Des prestations de Michael La Chance, Sylvie Tourangeau, The Two Gullivers, Christine Ouellet et Joliane Dufresne font également partie du déroulement de cette soirée. Il s’agit du premier événement en sol trifluvien à s’inscrire dans la programmation de La Nuit des idées, un projet initié par le ministère des Affaires étrangères de France et l’Institut français.