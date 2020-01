Engouement de 1600 personnes pour les portes ouvertes de l'UQTR

Les personnes à la recherche d’information sur les programmes et la vie universitaire ont été nombreuses à prendre part à la Journée portes ouvertes de l’UQTR alors que près de 1600 visiteurs, dont 522 futurs étudiants, se sont présentés à l’Université entre 10h et 15 h vendredi.

Tous ont pu se renseigner au sujet des formations offertes, des services universitaires, des échanges internationaux, ainsi que des activités culturelles et sociales. Pour accueillir ces visiteurs, une cinquantaine de kiosques d’information étaient animés par quelque 200 intervenants (professeurs, membres du personnel, étudiants, etc.). Les futurs étudiants et leurs accompagnateurs ont eu l’occasion de participer aux visites guidées des principales installations du campus comme les pavillons, la bibliothèque, les laboratoires, les résidences, et le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon.

Une hausse de 2,3% des étudiants par rapport à 2019

« Dès leur arrivée, les futurs étudiants et leurs proches sont accompagnés par notre équipe. Les membres du personnel et les étudiants qui les accueillent font un véritable travail d’ambassadeur. En plus de communiquer des informations plus factuelles, ils profitent du contact avec les visiteurs pour leur transmettre leur appréciation de la vie de campus et leur sentiment d’appartenance à l’UQTR. C’est une des choses les plus appréciées de la Journée portes ouvertes », souligne Yvon Laplante, directeur du Service des communications et des relations avec les diplômés.

L’UQTR a récemment annoncé une augmentation de sa population étudiante pour le présent trimestre hivernal. Au total, 13 458 étudiants fréquentent actuellement l’établissement, pour une progression de 2,3 % par rapport à l’hiver 2019. L’UQTR a enregistré une hausse marquée du nombre d’étudiants aux cycles supérieurs, avec une croissance de 12,86 % au deuxième cycle (2 256 étudiants) et de 13,03 % au troisième cycle (720 étudiants).

Du côté du premier cycle, les inscriptions se maintiennent pratiquement au même niveau (- 0,36 %) que l’an dernier (10 482 étudiants). Près des trois quarts de cet effectif étudiant proviennent de l’extérieur de la Mauricie.