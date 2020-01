Commission scolaire : les inscriptions débutent aujourd'hui pour la maternelle

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a annoncé les nouvelles dates d’inscription du préscolaire pour l’année 2020-2021. Dans le but d’uniformiser et de faciliter la tâche aux parents, les inscriptions des maternelles 4 ans et 5 ans se déroulent dès aujourd'hui, le 20 janvier, jusqu'au 31 janvier prochain, en même temps que celles du primaire, du secondaire et des écoles à projet particulier.

Les parents désirant inscrire leur enfant doivent se présenter à l’école primaire de leur secteur. Dans les jours à venir une brochure sera remise aux enfants fréquentant un CPE, une garderie, le programme Passe-Partout et à ceux déjà inscrits en maternelle 4 ans. La liste des différentes écoles se trouvera dans ce document informatif.

Admissibilité

Pour être admissibles, les enfants doivent avoir 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2020. Lors de l’inscription, les documents essentiels à avoir sous la main sont :

- Le certificat de naissance (version originale et grand format du certificat)

- La carte d’assurance maladie

- Deux preuves de résidence au choix : permis de conduire valide, relevé de compte de téléphone fixe, d’Hydro-Québec ou de taxes municipales.

Nouveauté : une journée portes ouvertes sur tout le territoire

Une activité d’accueil aura lieu le 5 juin 2020 dans toutes les écoles offrant le préscolaire. Cette journée spéciale, remplie d’activités, préparera le jeune à sa future rentrée à la maternelle et lui permettra, accompagné de ses parents, de visiter sa nouvelle école.