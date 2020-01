Sept entreprises de la Mauricie remportent un prix pour leur soutien aux employés proches aidants

L’Appui Mauricie a tenu à souligner l’engagement de sept entreprises de la région pour avoir insufflé un vent de solidarité envers leurs employés proches aidants au sein de leurs équipes respectives. Dans le cadre du concours Je fais un geste pour un collègue proche aidant, les entreprises devaient inciter leurs employés à inscrire au concours un collègue offrant soins et/ou soutien à un membre de leur entourage.

Les employés aidants, en plus d’obtenir la reconnaissance de leurs pairs pour leur implication, couraient la chance de gagner de nombreux prix comme des nuitées dans des hôtels et des chèques-cadeaux dans des restaurants de la région. Les entreprises impliquées ayant récolté 20 inscriptions ou plus se sont vu remettre un trophée soulignant leur engagement.

Les sept entreprises ayant remporté cet honneur sont :

CIUSSS MCQ (65 inscriptions);

PMA Assurances (60 inscriptions);

Desjardins (40 inscriptions);

Cégep de Shawinigan (23 inscriptions);

Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé (22 inscriptions);

Les Consultants MESAR (22 inscriptions);

Kongsberg Automotive (20 inscriptions);

L’Appui Mauricie tenait également à souligner l’engagement des sept entreprises suivantes qui ont réussi à mobiliser leurs employés à inscrire de 2 à 19 collègues proches aidants au concours. Ces entreprises se voient remettre un certificat de reconnaissance :

Université du Québec à Trois-Rivières;

Antirouille Métropolitain;

Commission scolaire de l’Énergie;

Ville de Shawinigan;

LGMC Société de comptables professionnels agréés;

CDEC de Trois-Rivières;

Les Aides familiales de Mékinac.

En tout, le concours a suscité plus de 400 inscriptions admissibles réparties parmi plus de 100 entreprises différentes à travers la Mauricie. Ces chiffres, qui ne sont qu’un échantillon de la réalité, prouvent la nécessité de faire connaître aux employeurs ce que bon nombre d’employés vivent au quotidien.

Les employés proches aidants : 50% n'explique par la situation à leur employeur

Au Québec, plus de 1,6 million de personnes – soit 24 % de la population active – fournissent des soins informels et non rémunérés. Parmi eux, 56 % travaillent 30h et plus par semaine tout en assumant leurs responsabilités de proche aidant.

Selon diverses études, 44 % des aidants manquent des jours de travail, 15 % réduisent leur temps de travail, 10 % quittent la vie active et 50 % n’en parlent pas à leur employeur. Ces réalités engendrent des défis tels que : des problèmes d’organisation au travail, une perte de productivité, une augmentation du présentéisme ou même de l’absentéisme, un stress accru, des refus de promotion ou des demandes de retraite anticipée etc.

Une boîte à outils pour les employeurs

Face à cette réalité grandissante et considérant la pénurie de main-d’œuvre actuelle, les employeurs doivent se munir d’outils et de stratégies pour aider leurs employés proches aidants à rester sur le marché du travail.

Pour les aider dans cette avenue, l’Appui Mauricie a développé une boîte à outils regroupant de l’information et les ressources disponibles gratuitement pour leurs employés aidants. « Les employeurs accordent beaucoup d’importance à la conciliation travail-famille lorsque cela a trait aux enfants de leurs employés, ce qui est très bien. Plusieurs tendent maintenant à faire preuve de cette même ouverture d’esprit pour leurs employés qui prennent soin d’un proche, que ce soit un parent, un conjoint ou un autre membre de la famille. Mais ce n’est pas toujours évidemment pour eux de savoir comment aider leurs employés qui vivent ce genre de situation. C’est pour cela qu’on est là pour les aider », souligne Florence Pauquay, directrice générale de l’Appui Mauricie.

Les outils proposés sont simples à mettre en place et ne nécessitent aucun investissement monétaire de la part des employeurs. Pour en apprendre davantage sur les outils disponibles, contactez Ginette Lapointe au 819 841-0900.