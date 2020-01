4e Happening en soins infirmiers: viser davantage les connaissances

Près de 300 étudiantes et étudiants ont été rencontrés dans le cadre du Happening en soins infirmiers (SI) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) qui se déroulait les 8, 9, 10, 13 et 14 janvier, à l’Hôtel Montfort de Nicolet.

Misant davantage sur le recrutement lors des trois dernières années, sa formule a été renouvelée cette année visant notamment une meilleure connaissance des participants.

Formule revisitée

Déjà à l’automne dernier, tous les étudiantes et étudiants en soins infirmiers des établissements d’enseignement de la région ont été rencontrés par les équipes du CIUSSS MCQ. En plus de leur présenter l’établissement, des contrats d’embauche leur ont été proposés. La signature de 250 contrats a amené nos équipes à revoir la formule.

« Notre objectif était d’établir un lien d’emploi avec les étudiants dès le début de leur cheminement scolaire. Une fois les contrats signés, il faut orienter les étudiants dans les différents secteurs cliniques de l’organisation. En identifiant les intérêts et les forces de chacun lors du Happening, nos équipes peuvent ainsi mieux les accompagner et les orienter plus rapidement », précise Antranik Handoyan, directeur adjoint attraction, rétention, planification des talents et services aux employés au CIUSSS MCQ.

Tests et speed dating

Sur place, à travers un parcours d’évaluation interactif de trois heures, chaque participant a été soumis à un test écrit et un test de personnalité, une entrevue de type speed dating avec des intervenants des secteurs cliniques, ainsi qu’à trois évaluations d’actes cliniques par des mises en situation. En fin de parcours, les candidats étaient également invités à rencontrer l’équipe des ressources humaines.

Pour Flavie Gaudreault, étudiante en soins infirmiers au Cégep de Shawinigan, « l’événement est une belle occasion de découvrir ce qui nous attend sur le marché du travail. J’ai adoré mon expérience! »

Rappelons que les titres d’emploi visés par le Happening SI sont ceux de candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA), de préposés aux bénéficiaires (PAB) étudiants, de candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) et d’externes en soins infirmiers.